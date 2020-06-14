Virüse karşı sınıfı geçti güvenli üretim belgesi aldı

TAT ve SEK üretim işletmelerinde;İş sağlığı ve güvenliği, kalite ve hijyen standartlarından ödün vermeden üretim yapan Tat Gıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından, sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik denetimden geçen firmalara verdiği "Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” almaya hak kazandı. Sektörlerinde; bu belgeyi ilk alan şirket olan Tat Gıda, hızlı bir şekilde değişen dünya ve iş ortamının öncülerinden olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin pazar lideri markası Tat Gıda, firmalara salgınla mücadelede yol göstermenin yanında, salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, firmaların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunu denetleyen "Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın önderliğinde, TSE tarafından yayınlanan kılavuza göre belirlenen kriterleri yerine getiren firmalar, yapılan denetimler sonucunda güvenli üretim yaptığını gösteren “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi”ne sahip oluyor.

Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı ile işletmelerin faaliyet gösterdiği sektör, tabi olduğu mevzuat, çalışan sayısı ve yapısı, operasyonel faaliyetleri vb. hususlar göz önüne alınarak verilen belgeye gıda şirketleri arasında ilk başvuranlardan olan Tat Gıda, belge almaya hak kazanarak bu alanda tüketicisine verdiği önemi bir kez daha vurguluyor.

TAT ve SEK üretim işletmelerinde; iş sağlığı ve güvenliği, kalite ve hijyen standartlarından ödün vermeden üretim yapan Tat Gıda, aldığı belgeyle birlikte hızlı bir şekilde değişen dünya ve iş ortamında değişime öncülük etmeye devam ediyor.

Tüketicisine 50 yılı aşkın bir süredir lezzetli ve sağlıklı ürünler sunan Tat Gıda, sahip olduğu TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesiyle, normalleşme sürecinde de güvenilir ve hijyen standartlarına uygun üretim yapmaya devam edeceğini belgelemiş oldu.