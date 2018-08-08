Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji Bursa bilim antalyaspor
Bilişim kampı buluşturacak
Bilişim kampı buluşturacak
Her şey dahil tepkisi
Herşey dahil tepkisi
e-ihracat atağı
e-ihracat atağı
Kanada'dan boykot girişimi
Kanada'dan boykot girişimi
Çözüm ortağı da 4.0
Çözüm ortağı da 4.0

Vodafone Akıllı Köy, çocuk misafirlerini ağırladı

Türkiye'nin farklı illerinden maddi imkanları yetersiz 16 çocuk, Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Vodafone Akıllı Köyü gezdi.Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) öncülüğünde, İstanbul, Boyabat, Ankara ve Samsun'dan...

Vodafone Akıllı Köy, çocuk misafirlerini ağırladı

AYDIN (AA) - Türkiye'nin farklı illerinden maddi imkanları yetersiz 16 çocuk, Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Vodafone Akıllı Köyü gezdi.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) öncülüğünde, İstanbul, Boyabat, Ankara ve Samsun'dan maddi imkanları yetersiz 16 çocuk, Vodafone ve Tarımsal Bilişim ve İletişim Teknolojileri Şirketi (TABİT) iş birliğiyle Aydın'da hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köyü ziyaret etti.
Çocuklar, tarım ürünlerinin nasıl yetiştiği konusunda bilgilendirildi.
Gazetecilere açıklama yapan TABİT Genel Müdürü Coşkun Yıldırım, "Tarım ve doğayla ilgili eğitimler verdik. Çocuklar denize de gitti ve çok güzel bir kamp geçirdik. Çocukların bir haftalık programı doluyor. İnşallah bundan sonra yeni grupları da bekliyoruz." dedi.
TÜRÇEV'de eğitmen olan Nuray Ertürk ise "Çocuklar güzel bir tatil geçirmekteler. Bu vesile ile çocuklar sorumluluklarını bilerek hayatı da yavaş yavaş öğreniyorlar. Şu an burada bulunan 16 öğrencimiz İstanbul, Boyabat, Ankara ve Samsun Vezirköprü’den geldiler. Amacımız ise diğer illerdeki çocukların birbirleriyle kaynaşması, kişisel gelişimlerinin artması ve uygulamalı olarak yaptıklarıyla becerilerinin artması sağlamaktayız." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ZiyaretVodafone Akıllı Köyçocuk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5