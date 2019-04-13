Vodafone, faturasını aşan tüketicinin cebini koruyacak

İSTANBUL (AA) - Vodafone’un en yeni kampanyası “Aşım Telafisi” ile son 2 ayda en az 1 kere aşım yapan faturalı Vodafone müşterilerine 50 TL’ye kadar aşım ücreti iade edilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Dijitalleşmenin öncü operatörü” olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yenilikçi kampanyalarına bir yenisini daha ekledi.

Son 2 ayda en az 1 kere sadece yurt içi internet, ses ve SMS kullanımlarında aşım yapan faturalı Vodafone abonelerinin yararlanabildiği “Aşım Telafisi” kampanyası kapsamında müşteriler, kendilerine önerilecek en uygun tarife, ek paket veya kampanya teklifini kabul ettikleri takdirde 50 TL’ye kadar aşım ücreti iadesi alabilecek.



- Vodafone Yanımda üzerinden teklif yapılacak



Vodafone’un aşım ücreti iadesine yönelik teklifi, müşteriye, aşım yapıldıktan sonraki ayda Vodafone Yanımda uygulamasının “Bana ne var” sekmesi üzerinden iletilecek. Müşteri, kampanyadan yararlanmak isterse, aynı sekme üzerinden onay verebilecek. Vodafone’lular, kampanyadan yılda iki kez yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

“Vodafone Türkiye olarak, müşteri odaklı yaklaşımımızla yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, fatura aşımı yaşayan tüketiciler için ‘Vodafone’da aşıma çözüm var’ diyerek yeni bir kampanya başlattık. ‘Aşım Telafisi’ kampanyası kapsamında, son 2 ayda en az 1 kere sadece yurt içi kullanımlarında aşım yapan faturalı müşterilerimize kendilerine önerilecek en uygun tarife, ek paket veya kampanya teklifini kabul ettikleri takdirde 50 TL’ye kadar aşım ücreti iadesi yapıyoruz. Böylece, fatura aşımı yaşayanların hem cebini koruyor, hem de içlerinin rahat olmasını sağlıyoruz. Vodafone olarak, bireyleri geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlamaya devam edeceğiz.”