Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Vodafone Freezone Gaming İstanbul Fuarı’nda

- Vodafone, uluslararası dijital oyun ve eğlence sektörünü bir araya getiren Gaming İstanbul 2018 Fuarı’na katıldı - Fuar kapsamında açılan ve 4 günde yaklaşık 60 bin kişinin ziyaret ettiği Vodafone FreeZone standında, genç oyunculara özel tasarlanan ve espor dünyasında bir ilk olan "Vodafone FreeZone 5’te 5" oyun paketleri tanıtıldı - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Aksoy: - "Vodafone olarak, önümüzdeki 5 yılda espor pazarına 30 milyon TL değerinde destek vereceğiz"

Vodafone Freezone Gaming İstanbul Fuarı’nda

İSTANBUL (AA) - Vodafone, uluslararası dijital oyun ve eğlence sektörünü bir araya getiren Gaming İstanbul 2018 Fuarı’na katıldı. Fuar kapsamında açılan ve 4 günde yaklaşık 60 bin kişinin ziyaret ettiği Vodafone FreeZone standında, genç oyunculara özel tasarlanan ve espor dünyasında bir ilk olan "Vodafone FreeZone 5’te 5" oyun paketleri tanıtıldı.
Vodafone açıklamasına göre, Vodafone Türkiye'nin "Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa" felsefesiyle çalışan gençlik markası Vodafone FreeZone, 26 yaş ve altı gençler için kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor. Geçen yıl Türkiye’nin en büyük espor takımlarından BAUSuperMassive e-Sports ile iş ortaklığına giden Vodafone, uluslararası dijital oyun ve eğlence sektörünü bir araya getiren Gaming İstanbul 2018 Fuarı’na katıldı. Fuar kapsamında açılan ve 4 günde yaklaşık 60 bin kişinin ziyaret ettiği Vodafone FreeZone standında, genç oyunculara özel tasarlanan ve espor dünyasında bir ilk olan "Vodafone FreeZone 5’te 5" oyun paketleri tanıtıldı.
Vodafone FreeZone standı, fuar boyunca, sohbet, yarışma, çekiliş gibi renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Vodafone FreeZone ile iş ortaklığına giden BAUSupermassive eSports takımı, FreeZone standında gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

- "BAUSuperMassive eSports ile iş ortaklığı yaptık"

Açıklamada espor ile ilgili değerlendirmelerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, dünyada ve Türkiye’de espor pazarının hızla büyüdüğünü belirtti.
Aksoy, şunları kaydetti:
"Espor ülkemizde yeni bir kavram gibi dursa da, taraftarlık bilinci oluşmuş, takipçilerinin takım ve marka bağlılığının çok güçlü olduğu bir alan. Vodafone olarak, önümüzdeki 5 yılda espor pazarına 30 milyon TL değerinde destek vereceğiz. Geçen yıl Türkiye’nin en büyük espor takımlarından biri olan BAUSuperMassive eSports ile iş ortaklığı yaptık. Bu kapsamda genç abonelerimiz için espor dünyasında bir ilk olan ‘Vodafone FreeZone 5’te 5’ oyun paketlerini geliştirdik ve oyun tutkunlarının başka hiçbir yerde bulamayacağı ayrıcalıklar sunduk.
Türkiye’de espor pazarının gelişimi açısından önemli bir etkinlik olan Gaming İstanbul 2018 Fuarı’nda da oyun paketlerimizi tanıttık. Vodafone FreeZone olarak, oyun pazarının gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BAUSuperMassiveFreeZoneGaming İstanbulVodafone
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5