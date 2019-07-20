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Vodafone ile Burger King iş birliği

Vodafone’lular, ağustos ayı boyunca Burger King'in ürünlerinden Whopper Jr. Menü’yü 17,25 TL yerine 11,95 TL’ye alabilecek

Vodafone ile Burger King iş birliği
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Vodafone, burger seven müşterileri için Türkiye’de hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Burger King ile iş birliğine gitti.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, "Dijitalleşmenin öncü operatörü" olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, dijital iş ortaklıklarıyla bireysel müşterilerine farklı deneyimler sunmaya devam ediyor.

Dünya genelinde fast-food sektörünün önde gelen markalarından Burger King ile iş birliğine giden Vodafone, burger seven müşterilerine özel bir indirim kampanyası başlattı. Bu kapsamda Vodafone’lular, ağustos ayı boyunca Whopper Jr. Menü’yü 17,25 TL yerine 11,95 TL’ye alabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen Vodafone müşterileri, 16 Ağustos’a kadar Vodafone Yanımda uygulaması içinde yer alan Avantaj Cepte platformundan indirim kodu alabilecek. Vodafone’lular, aldıkları bu indirim kodunu diledikleri bir Burger King restoranında kullanabilecek.

Türkiye genelinde 650’den fazla restoranı ile hizmet veren Burger King, zengin ürün çeşitleriyle dikkati çekiyor. Bir Burger King klasiği olan Whopper Jr. Menü’de, hamburger eti, küçük boy susamlı sandviç ekmeği, salatalık turşusu, ketçap, mayonez, doğranmış marul, domates ve soğandan oluşan Whopper Jr.’ın yanı sıra patates kızartması ve içecek de bulunuyor.

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