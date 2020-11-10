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Web sayfası olmayan 28 bin KOBİ'ye destek verdi

Koronavirüs salgını B2B görüşmelerin dijitale taşınmasına neden olurken, Türkiye’nin talaşlı imalat sektörü de trendin dışında kalmadı ve ilk iş ağı platformu parkurda.com’a kavuştu.

Web sayfası olmayan 28 bin KOBİ'ye destek verdi

Parkurda.com, iç piyasada 40 bin sanayiciyi hedefliyor. Web sayfası bulunmayan 28 bin KOBİ, parkurda.com üzerinden e-b2b görüşmeler yapabilecek. Parkurda.com, 2021’den itibaren Amerika ve Avrupa’dan fason iş başvuruları alacak

Koronavirüs salgını B2B görüşmelerin dijitale taşınmasına neden olurken, Türkiye’nin talaşlı imalat sektörü de trendin dışında kalmadı ve ilk iş ağı platformu parkurda.com’a kavuştu. Fasona iş vermek isteyenler ile fason iş almak isteyenleri buluşturan, e-b2b görüşmelere imkan tanıyan, firmalara kendilerini tanıtmaları için alan açan, zaman ve kaynak sunan parkurda.com’un, içeriği ve ücretsiz yapısıyla özellikle KOBİ’lere büyük destek sunması bekleniyor. İş ağı platformu parkurda.com’un ilk etapta talaşlı imalat sektöründe faaliyet yürüten 40 bin sanayiciyi kapsaması, 2021 yılı itibariyle de globale açılması hedefleniyor.

Makine sanayiinin kilit sektörlerinden biri olan talaşlı imalata yönelik olarak hazırlanan ve iki yıllık çalışmanın ardından devreye alınan iş ağı platformu Parkurda.com, 40 bin sanayiciyi online ortamda ücretsiz olarak buluşturuyor. Sahip olduğu e-b2b tabanı ile şirketlere iş hacimlerini büyütme ve yeni iş bağlantıları oluşturma fırsatı sunan, ayrıca tanıtım noktasında firmalara zaman, kaynak ve alan avantajı sağlayan iş ağı platformu parkurda.com’un özellikle KOBİ’ler için cazibe alanı olması bekleniyor.

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