Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursaspor En fazla kaybettiren BES fonları Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Antrenman TİCARET
Yağmur geliyor
Yağmur geliyor
Çift diploma verecek
Çift diploma verecek
Teknoloji zamanı
Şimdi teknoloji zamanı
Şeker de online
Şeker de online
Çiftçiler buluşması
Çiftçiler buluşması

Yağmur geliyor

Yağışlı sistemin 22 Mayıs Cuma günü Marmara’nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya), 23 Mayıs Cumartesi günü bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir.

Yağmur geliyor

Hava değişiyor... Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin; yarın (21 Mayıs 2020 Perşembe) Marmara Bölgesi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir.

Yağışlı sistemin 22 Mayıs Cuma günü Marmara’nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya), 23 Mayıs Cumartesi günü bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AFRİKA SICAĞI GİDİYORBAYRAMDA YAĞMUR VARYağmur
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.