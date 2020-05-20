Yağmur geliyor

Hava değişiyor... Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin; yarın (21 Mayıs 2020 Perşembe) Marmara Bölgesi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir.

Yağışlı sistemin 22 Mayıs Cuma günü Marmara’nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya), 23 Mayıs Cumartesi günü bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir.