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Yağmur Suyu Hasadı iyi gidiyor

Büyük Menderes Havzası’nda suyun verimli kullanımı için sürdürülebilir bir model oluşturulması amacıyla HSBC Türkiye ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesinde hasat edilen yağmur suyu miktarı yaklaşık 360 tona ulaştı.

Yağmur Suyu Hasadı iyi gidiyor
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Büyük Menderes Havzası’nda suyun verimli kullanımı için sürdürülebilir bir model oluşturulması amacıyla HSBC Türkiye ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesinde hasat edilen yağmur suyu miktarı yaklaşık 360 tona ulaştı.

HSBC Türkiye, iklim değişikliğine karşı şekillenen global trendler doğrultusunda temiz su kaynaklarının korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi için çevresel sürdürülebilirlik odaklı projeleri desteklemeye devam ediyor. HSBC Türkiye’nin WWF-Türkiye iş birliğiyle Büyük Menderes Havzası’nda Aydın’ın Haydarlı Köyü’nde 2019 yılında başlattığı ve kuraklıkla mücadelede yağmur suyunun verimli kullanımını amaçlayan ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 360 ton yağmur suyu hasadı yapıldı.

Projeyle hem köyün su ihtiyacının karşılanması hem de Büyük Menderes Havzası’nda ekolojik sürdürülebilirlik için tekrar edilebilir bir model oluşturulması amaçlanıyor. Ekim 2020’ye kadar 650 ton yağmur suyunun hasat edilmesinin hedeflendiği proje kapsamında yaklaşık 200 HSBC Türkiye gönüllüsü, tatlı su, su riskleri ve yağmur suyu hasadı konusunda eğitimlerini tamamladı. HSBC Gönüllülleri, Aydın’ın Haydarlı Köyü’nde düzenli aralıklarla saha çalışması yapmanın yanı sıra yerel halk için temiz su kaynaklarının korunması ile bireyler tarafından tekrar edilebilir küçük ölçekli önlem ve uygulamalar konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına destek veriyor.

Sürdürülebilirlik projelerinin yanı sıra operasyonel sürdürülebilirlik programı ile de faaliyetlerinin çevresel etkilerini yönetmek için önlemler alan HSBC Türkiye, 2018 yılında 30 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği açık ofis konsepti ile yeni teknoloji sistemleri ve ekipman donanımına yatırım yaparak kaynak ve enerji verimliliğini artırdı. Bu kapsamda, çalışan başına su tüketimini 2019 yılında bir yıl önceye göre %47 azalttı.

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