’Yangın sonrası arılar açlık tehlikesi ile karşı karşıya! 100 milyon dolarlık maddi kayıp var 28 Temmuz’da Manavgat’ta başlayıp Marmaris, Bodrum, Köyceğiz gibi Türkiye’nin biyoçeşitlilik açısından en zengin bölgelerinde etkili olan yangınlar, arıcılık faaliyetlerini derinden etkiledi. Dünya çam balı ihtiyacının yüzde 92’sini sağlayan Muğla ve ilçelerinde arıcılık durdu. 150 bin ailenin geçimini arıcılıktan sağladığı ülkemizde, yangından etkilenen bölgelerde 11 bin kovanla birlikte arıcıların üretimde kullandıkları malzemeler de büyük zarar gördü. Arıcılık sektörünün önde gelen profesyonelleri yangınlardan dolayı oluşan hasarı ortaya koymak ve sorunlara çözüm önerileri için Muğla’da buluştu.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:07