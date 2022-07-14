YAPDER'den açıklama: Nazmi Arıkan eğitime adanmış bir yaşam unutmayacağız

Öldürülmesi ile başta eğitim dünyası olmak üzere herkesi yasa boğan Nazmi Arıkan’ın ardından çok önemli açıklamalar yapıldı.

Uzun süre Danışma Kurulu Üyesi olarak destek verdiği Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) Başkan Yardımcısı Bahattin Durmuş “Sevgili Nazmi Arıkan’ın öldürülmesi eğitim dünyası için büyük kayıp. YAPDER olarak bize ve topluma yaptığı hizmetleri asla unutmayacağız. O ödüllü bir eğitimciydi. Nazmi Arıkan’ın ölümü çok acı ve Türk milli eğitimi için büyük kayıp bütün hayatını gençlerin daha iyi yetişmesi ve laik ve demokratik güçlü bir Türkiye için vakfetmiş bir insan hangi caniler katiller ona koydu ise Tanrı onlara zulmetsin… İnanıyorumki polisimiz bu değerli kardeşimizin katillerini kısa sürede yakalar ve hakimlerimiz cezalarını verir. Nazmi Arıkan ışıklar içerisinde uyusun mekanı Cennet olsun.”

Eğitim dünyasının duayen isimleri arasında yer alan Bahattin Durmuş Nazmi Arıkan ile ilgili şu değerlendirmeyi de yaptı:

“Nazmi çok doğal bir kişilikti olduğu gibi görünen göründüğü gibi olan samimi içten herkes için iyilik düşünen ve yapan bir insandı. Kendi kurumundan önce İbrahim Arıkan’ın kurumlarında çalıştı (MEF), çok çalışkandı, üretkendi. O yıllarda 1980’lerde sokakta karşılaştığımızda yanaklarını öperdim…Her zaman koşturmaktan ter içerisinde olurdu… Yeter biraz az koş İbrahim ağa yeterince zengin oldu derdim… Abi ben işimi zamanında yetiştirmek için koşturuyorum derdi bana… Hep abi derdi. Bir gün benimle aynı yaşta olduğumuzu öğrenince biz aynı yaştaymışız ama gene de sana abi diyeceğim saygım gereği dedi… Gerçekten çok saygılı tam bir Beyefendi idi iyi bir baba idi evlatlarını da çok iyi yetiştirdi işi onlara güvenle bırakıp danışmanlığını sürdürdü… Bu arada doğaya çok aşık biriydi. Gitti araziler aldı… Çiftlik kurup özüne döndü… Çiftçilik yapmaya başladı… “

YAPDER Başkanı Celal Toprak da Nazmi Arıkan’dan gazeteci olarak çok şey öğrendiklerini belirterek, “Eğitime adanmış bir yaşam. Her anını daha güzel olsun diye yaşadı” diye konuştu.

Celal Toprak yıllar önce Yeşil Ekonomi programında konuk aldığı Nazmi Arıkan’ın videosunu da paylaştı.

Yeşil Ekonomi 3. Bölüm https://youtu.be/g0cim3_j4ew @YouTube aracılığıyla...