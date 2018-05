Yapı Kredi Üst Yöneticisi Erün'den önemli açıklamalar

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, kredi yapılandırmalarına ilişkin iyi niyetle yaklaşan herkese kapılarının açık olduğunu belirterek, "Eğer bu ahlaki bir çöküntüye gidecek noktada olursa buna bankacılık sektörü izin vermez. BDDK da, kimse de izin vermez. Tabii ki bu anlamda müşteri iyi niyetli yaklaşırsa yanında oluruz. Konjonktürü suistimale izin vermeyiz." dedi.

Gökhan Erün, yılbaşında CEO olarak atandığı görevinde geçen 100 günü ve bankanın geleceğine yönelik planlarını değerlendirdiği toplantıda, gazetecilerin bankacılık sektörüne ilişkin sorularını da yanıtladı.

"Son dönemde yeniden yapılandırmalar çok gündemde. Yıldız Holding ve Doğuş Holding'teki yapılandırmalar ne durumda? Yapı Kredi olarak yılbaşından bu yana ne kadarlık bir yapılandırma yaptınız?" sorusu üzerine Erün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Likidite nedeniyle ya da zamanlama nedeniyle bazı müşterilerde bu durumla karşılaşıldı. Bankacılıkta problemli kredi de var, kredi yapılandırması da var. Bazen bunlara hiç ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda, aldığı kredinin vadesinin kısa olması nedeniyle daha uzun vadeli kredi tercih eden müşterilerimiz olabilir. Bunlara Yapı Kredi'nin yaklaşımı her zaman pozitif olacak. Her zaman müşterinin yanında olacağız. Önemli olan müşterimizin bize iyi niyetli yaklaşıyor olması... Müşterimizden iyi niyetini gördüğümüz noktada bizim de aynı şekilde iyi niyetli olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmaması gerekir. Bu konuda net bir pozisyonumuz var. Bahsettiğiniz iki grupla ilgili olarak, Yıldız Holding'in kredi yapılandırmasında yetkili lider bankayız. Yeni bir sendikasyon kredisi almak üzere bize geldiğinde yetkili lider banka olarak sorumluluk aldık. Görüşmeler çok iyi gitti. Diğer bankalar da olumlu yaklaştı. Diğer grupla ilgili ise bir şey söyleyemem. Onların açıklamalarına bakmalısınız."

Erün, "Üzerinde çalışılan, başka sektörlerden yeni firmalar var mı?" sorusu üzerine, "Bizim tarafta işin Türkçesi, yok... Onu dışında olacak mı derseniz? İşin doğası gereği tabii ki olması lazım ve olur. Bugün vardı, geçen sene de var, 20 sene önce de vardı. Burada şöyle bir sıkıntı var; eğer bir yatırım yapılıyorsa kredinin ve işin dönüşünün benzer vadelerde olması gerekir. Bankaların ve müşterilerin vadeler anlamında aldığı pozisyonda hatalar yapılmıştır, onu da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bankaların yapılandırma yapması tehlikeli bir yol açmaz mı?" şeklindeki soruya Erün, "İyi niyetle yaklaşan herkese kapımız açık. Eğer bu ahlaki bir çöküntüye gidecek noktada olursa buna bankacılık sektörü izim vermez. BDDK da, kimse de izin vermez. Tabii ki bu anlamda müşteri iyi niyetli yaklaşırsa yanında oluruz. Konjonktürü suistimale izin vermeyiz." şeklinde yanıt verdi.



- "Fonlamalarımız aşağı gelirse memnuniyetle..."



Gökhan Erün, "Konut kredi faizlerinin aşağı çekilmesi kampanyasına katılacak mısınız?" sorusu üzerine, "Piyasa fiyatlarından kredi kullandıracağız. Konut kredilerinde bir payımız var. Pazar payı almak isteriz. Piyasa fiyatları daha aşağıya gelecekse bununla birlikte mevduat tarafı da aşağı gelecek. Kendi fonlamalarımız aşağı gelirse, biz de memnuniyetle aşağı getiririz. Ama şu anda aşağı gelecek şey görmüyoruz." şeklinde konuştu.

Erün, sektörün önündeki en büyük riskin ne olduğuna ilişkin soru üzerine, "En büyük risk makrodur, iki jeopolitiktir. Onun dışında bir risk görmüyorum. Şu anda makro, bir risk oluşturmuyor. Sektörün kendisinden kaynaklı bir risk gözükmüyor." dedi.



- "KGF'de agresif olmak istiyoruz"



Yapı Kredi CEO'su Erün, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredi uygulamasının geçen yılın başarılı hikayelerinden biri olduğunu, özellikle Türkiye'nin büyümesine katkısının yadsınamayacağını söyledi.

Banka olarak KGF kredilerinde iddialı olduklarını vurgulayan Erün, "Bize verilen limitleri en kısa zamanda doldurup yeni kredi talep eden banka durumunda olmak istiyoruz ve öyleyiz. KGF'de agresif olmak istiyoruz. KGF kredilerinde bir sorun görmüyoruz. Banka olarak KGF kredilerinde sorunlu kredi rasyosu yüzde 0,4. Bu yıl KGF'de bize 2,5 milyar lira limit verilmişti. Bunu riske çevirdik." dedi.



- "Kredi verme isteğimiz çok"



Gökhan Erün, İtalyan ortak UniCredit'in, Yapı Kredi'den çok memnun olduğunu ve memnun olduğu için sermaye koyduğunu, UniCredit'in konsolide karının yüzde 25-30'unun Yapı Kredi'den geldiğini söyledi.

Kamu bankaları ile özel bankalar arasında kredi büyümesinde makasın açıldığına ilişkin bir soru üzerine Erün, "Bu yaklaşımın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence makas açılmıyor. Kredi verme hevesimiz çok, kredi verme istediğimiz var." dedi.

Erün, Türkiye'ye yurt dışında güven olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yabancı para fonlamada sıkıntı yok. 17 Mayıs'ta Yapı Kredi olarak sendikasyonumuzu tamamlayacağız. Sektörde yüzde 100'ün üzerinde sendikasyon çevirme oranı var. Hem ülkemize hem bankamıza yurt dışından ilgi var. Sendikasyonumuzun maliyeti 10 baz puan aşağıda... Bankalarımız sendikasyonları yüzde 100, hatta daha fazla oranda çevirebiliyorsa bu ülkemize ve bankalarımıza olan güveni gösteriyordur. Türkiye, dış ticaret işlemleri yaptığı müddetçe zaten bankalar sendikasyon işlemlerinin bir parçası olacak."

Bu yıl Yapı Kredi'nin sektörün 1-2 puan üzerinde yüzde 17'ler civarında bir büyüme kaydedebileceğini ifade eden Erün, Yapı Kredi'nin çok güçlü bir kültürü ve sağlam bir ekibi olduğunu söyledi.



- 2020 hedefleri



Yapı Kredi CEO'su Erün, göreve başlamasının ardından ekip olarak 12 bin çalışanla bir araya geldiklerini dile getirerek, 2018'e hızlı bir başlangıç yaptıklarını, ilk çeyrekte 1 milyar 244 milyon liralık dönem net karı elde ettiklerini ve ülke ekonomisine 289 milyar liralık kaynak sağladıklarını bildirdi.



Bankanın geleceğini şekillendirecek 2020 hedeflerine değinen Erün, şöyle devam etti:

"Yapı Kredi olarak, uzun süreli bir planlama neticesinde 2020 vizyonumuzu oluşturduk. 2020 planımızın temelinde iki ana eksen var. Birincisi, müşteriyi merkeze alan hizmet modelimiz. Bunu sağlayacak vazgeçilmez ana yapı taşı ise yetkin ve işine tutkuyla bağlı insan kaynağımız... Teknolojinin de desteğiyle müşteriyi odakta tutmaya ve katma değerli hizmet sunmaya devam edeceğiz. İkincisi ise, özellikle güçlü bilanço yapısıyla karlılıkta liderliği hedefleyen bir kurum olarak geleceğin bankacılığını bugünden inşa etme istek ve gücümüz... Bunu da her biri eşit değerde önemli olan bazı stratejik yapı taşları ile gerçekleştireceğiz. Bu yapı taşlarının ilki, toplam tutarı yaklaşık 1,5 milyar doları bulacak ana sermaye artırımı ile sermaye pozisyonumuzun güçlendirilmesi ve optimizasyonu olacak. Bu işlem, son 10 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük bedelli sermaye ihracı olacak. Küresel piyasalardaki tüm belirsizliklere rağmen alınan bu karar, ana hissedarlarımızın yanı sıra yabancı yatırımcıların ülkemize ve Yapı Kredi'ye duyduğu güvenin en güzel göstergesi... 2020 vizyonumuzu oluşturan diğer yapı taşları ise iş hacimlerinde sağlıklı ve dengeli büyüyerek ve işlem bankacılığını artırarak sürdürülebilir gelir elde etmek, verimlilik kazanımlarıyla maliyet yapısını iyi yönetmek ve risk maliyetlerini iyileştirmek olacak."

Erün, sermaye artışı kapsamındaki 1 milyar doların haziran sonuna kadar tamamlanacağını, 500 milyon dolarlık ilave ana sermayenin Türkiye'de ilk olacağını ve piyasa koşullarına göre (24 Haziran) seçimden önce de, sonra da gerçekleşebileceğini bildirdi.



- "2020'de temettü verebilmeyi hedefliyoruz"



Gökhan Erün, geçen hafta Londra'da 200 yatırımcının katıldığı bir konferans düzenlediklerini, katılımcılara bankanın 2020 planlarını anlattıklarını belirterek, konferansa ilginin yüksek olduğunu söyledi.

Güçlü bilançoyu çok önemsediklerini ve sermaye verimliliğini maksimumda tutmak istediklerini dile getiren Erün, 2020'de karlılıkta sınıfının en iyisini olmayı hedeflediklerini ve yatırımcılara "çekirdek sermaye oranı yasal sınırların her zaman en az 200 baz puan üzerinde olacak" şeklinde bir taahhütte bulunduklarını belirtti.

Erün, 2020'de 2019 yılı karı üzerinden tekrar temettü verebilmeyi hedeflediklerini, şu an için bir miktar belirlemediklerini ancak anlamlı bir tutar olacağını düşündüklerini söyledi. En son 2014'te temettü dağıtımı gerçekleştirdiklerini anımsatan Erün, temettü verebilmek için sermayedarların kabul etmesi ve BDDK izninin gerektiğini kaydetti.

Hem kredilerde hem de mevduatlarda daha küçük ölçekli işlere odaklanılmasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Erün, "Daha küçük ölçekli işler, marjımızı daha iyileştireceğiz anlamına geliyor. Daha parçalı mevduat alırsak bunun sonucu olarak 100-150 baz puanlık mevduat maliyetlerinde daha avantajlı hale gelebiliriz. Aynı şekilde krediler bacağında da parçalı işlemlere odaklanmak bizim için daha fazla komisyon geliri anlamına geliyor olacak." şeklinde konuştu.

Her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanımı sağladıklarını ifade eden Erün, 2020'de yüzde 17'nin üzerinde ortalama maddi öz kaynak karlılığı ve yüzde 1,7'nin üzerinde ortalama aktif karlılığı hedeflerinin bulunduğunu bildirdi.



- "7 milyondan fazla dijital müşteri hedefliyoruz"



Yapı Kredi CEO'su Erün, Türkiye'de 850'den fazla şube ve 4 bin 400'ün üzerinde ATM ile faaliyet gösterdiklerini, her ay 100 milyon adet finansal işlem gerçekleştirdiklerini ve Türkiye genelinde 13,1 milyon aktif müşteriye hizmet sunduklarını anlattı.

ATM'leri yenilediklerini ve ilk etapta 500'ünün değişiminin gerçekleştirildiğini bildiren Erün, bu yılın sonunda bin ATM'nin değişiminin sağlanacağını kaydetti. Erün, şube sayısının azaltılmayacağını, karlı olmayan şubelere maliyet tarafından değil, gelir tarafından bakacaklarını ve neden karlı olmadıklarına odaklanacaklarını söyledi.

Stratejik plan çerçevesinde atacakları adımlarla 2020 yılında 7 milyondan fazla dijital müşteri sayısına ulaşmayı ve toplam işlemlerde dijital kanaldan gerçekleştirilen işlemlerin payını 15 puan artırmayı hedeflediklerini belirten Erün, ATM'ye dokunmadan QR kod ile yapılan işlem sayısının ayda 1,5 milyonu geçtiğini bildirdi.

Erün, "kültür ve sanatın bankası" sıfatı doğrultusunda, Türkiye'de toplumsal hayata katkıda bulunmak için çalışmalara devam ettiklerini de söyledi.