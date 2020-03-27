Yarın akşam ışıklar ‘dayanışma’ için kapatılacak

Işıklar yarın akşam (28 Mart Cumartesi akşamı) 20.30-21.30 saatleri arasında bu kez “doğa ve insan için dayanışma” temasıyla kapanacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Dünya Saati sadece evlerde gerçekleşecek ve dijital mecralardan paylaşılacak.



WWF’in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) doğal alanların ve türlerin yok oluşuna, iklim krizine dikkat çekmek için her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya kamuoyuna çağrıda bulunduğu küresel bir etkinlik olan “Dünya Saati”, bu yıl tüm dünyada, 28 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşecek.



Dünya Saati kapsamındaki etkinlikler, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl sadece evlerde yapılacak ve dijital mecralardan paylaşılacak. Doğa ve insan için dayanışma adına “Dünya Dayanışma Saati” temasıyla düzenlenecek Dünya Saati ile içinde bulunduğumuz zorlu süreçte küresel zorluklarla baş etmek için dayanışmanın önemine dikkat çekilecek. Önceki yıllarda dış mekânlarda da etkinlikler gerçekleştirilirken bu yıl sağlık önlemleri doğrultusunda bireylere, #EvdeKal çağrısı yapılarak bireysel katılım ön plana çıkarılacak, etkinlikler dijital mecralara taşınacak.



Ülkemizde, WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülük ettiği “Dünya Saati” Garanti BBVA ve Panasonic Life Solutions Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Bireyler 1 saat boyunca evlerinin ışıklarını kapatarak ve sosyal medyayı takip ederek Dünya Saati’ne katılacak. Dünya Saati’ne www.dunyasaati.org adresi üzerinden kayıt yaparak katılım sağlanıyor. Bununla birlikte, www.dunyasaati.org web sitesini ziyaret edenler WWF’in küresel kampanyası “Harekete Geç”e imza vererek doğa ve insan için yeni bir başlangıç yapmaya söz veriyor ve dünya liderlerine iklim krizi ve doğa kaybı gibi küresel sorunlar için vakit kaybetmeden harekete geçme çağrısı yapıyor.



Aslı Pasinli’den “Büyük İnsanlık Ailesi olarak Yeni bir Başlangıç” çağrısı



WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, tüm bireyleri doğa ve insan için dayanışmaya davet etti: “İçinde bulunduğumuz hassas dönemde, tek bir konuya odaklanmış durumdayız. Sosyalleşmeyi kısıtladığımız bu günlerde yalnız olmadığımızı, fiziksel olarak bir arada olamasak da aslında büyük insanlık ailesi olarak beraber olduğumuzu, birlikte hareket edersek ne kadar güçlü olabildiğimizi hatırlamaya ihtiyacımız var. Her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın katılımıyla düzenlediğimiz Dünya Saati’nde, 28 Mart akşamı evlerimizde bir saatliğine ışıkları kapatarak ortak bir amaç etrafında bir araya gelebileceğimizi gösterebiliriz. İçinden geçtiğimiz zorlu süreçten ancak böyle bir dayanışma ruhu ile çıkabilir, iklim krizi gibi küresel sorunlarla baş edebiliriz.”



