Yaşam için Gıda öksüz kadı

Yaşam İçin Gıda ve Türki Life Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Metin Ertunç başta tarım ve gıda sektörüne yönelik yaptığı yayın ve haberlerle tanındı. Tarım alanındaki birçok STK'nın da yönetim kurulu üyeliğini yapan Ertunç, Yaşam için Gıda'yı yayın hayatına geçirirken şu sözleri sarf etmişti.

Gıda, yaşamdır! Yaşamınız söz konusu olduğunda efsaneleri bir kenara bırakın!

Son yılların en fazla konuşulan konularının başında gıda güvencesi, gıda güvenliği, beslenme ve sağlık konuları gelmekte. Gıda ve içecek sektörü ise tüm bu tartışmaların ortasında yer alıyor. Pek çok kez haksız ithamlarla karşı karşıya kaldığı da apaçık bir gerçek. Bilgi kirliliği dediğimiz, gücünü çoğunlukla şehir efsanelerinden alan ve hemen hepimizin kafasını karıştıran dev, tüketicinin sağlık kaygılarıyla gelen şüphelerle birlikte giderek daha da büyüyor. MedyaTime’ın geçmişte yarım kalmış bir projesi olan Yaşam İçin Gıda, yeni yolculuğuna “Gıda, yaşamdır! Yaşamınız söz konusu olduğunda efsaneleri bir kenara bırakın!” sloganıyla çıktı. Mesajımız gayet açık ve net: Bilim şüpheyle hareket eder ama içinde bilim olmayan şüphe, toplumu karanlığa götürür. Amacımız kimseyi doğrulamak değil, aksine her haberimiz ile gıdanın ne kadar yaşamsal bir öneme sahip olduğunun, bu nedenle dikkatli tüketilmesi ve israf edilmemesi gerektiğinin, tüketirken aynı zamanda dünya üzerinde 1 milyara yakın aç insan olduğunun hatırdan çıkarılmamasının ama bununla birlikte sağlık ve keyifle tüketilmesi gerektiğinin altının kalın kalın çizilmesidir. Bu noktadan hareketle, günümüzde “Tarladan Sofraya” yaklaşımıyla biçimlenen gıda zincirinin her halkasını objektif bir bakış açısıyla izliyoruz. Sürdürülebilirlik temelinde gıdanın, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği yolculuğu gözlerinizin önüne sermeyi, aklınızda soru işareti kalmamasını hedefliyoruz. Etik üretime önem verdiğimiz gibi, etik tüketime; bilime önem verdiğimiz gibi, geleneklere ve değerlere de önem veriyoruz. Yayın çizgimizi belirleyen yegane şey; gerçeklerdir.

Bu sabah geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden gazeteci Metin Ertunç'un ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.