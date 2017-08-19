Yavru deniz kaplumbağaları denizle buluştu

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik Sahili'nde yuvadan çıkan yeşil deniz kaplumbağaları denizle buluştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği tarafından korumaya alınan chelonia mydas olarak bilinen yeşil deniz kaplumbağalarının yavruları, yumurtalarından çıktı.

Yavrular, Çevlik Sahili'nde vatandaşların katılımıyla, üniversite öğrencileri ve uzmanlar gözetiminde denizle buluştu.

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yavruların denizle buluşmasına yardımcı olurken bol fotoğraf çekip o anları ölümsüzleştirdi.

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bektaş Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün bir yuva açtıklarını ve içerisinden yaklaşık 120'nin üzerinde yavrunun çıkarıldığını anlattı.

Samandağ'daki kumsalların Türkiye'deki yeşil deniz kaplumbağaları için önemli bir yuvalama kumsalı olduğuna dikkati çeken Sönmez, şöyle devam etti:

"1 Haziran'dan itibaren ekibimiz bin 200'e yakın yuva tespit etti ve bu yuvalardan 500 tanesinden yavru çıkışı gerçekleşti, ortalama 35-40 bin arasında yavru çıkışı oldu. Bunlardan da yaklaşık 25 bin tanesi denize ulaştı. Bu, şu anlama geliyor, 25 bin adet yavru güvenli bir şekilde sağ salim denize gitti. Ancak 10 binin üzerinde yavru ise arka tarafa yönelmiş, ışık kirliliğinden kaynaklı olarak ya da yengeçlere, çakallara yem olmuş olabilir."

Aynı kumsalda caretta carettaların da yuvalama alanlarının olduğunu belirten Sönmez, bu yuvalamalardan 5 tanesinin tespit edildiğini aktardı.

Kumsaldaki en büyük problemin erozyon olduğunun da altını çizen Sönmez, bunun önüne geçmek için çalıştıklarını paylaştı.

Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik de Türkiye'nin en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahilinin deniz kaplumbağaları için önemine dikkati çekerek nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu canlıların korunması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda çabaladıklarını sözlerine ekledi.