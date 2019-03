Yeditepe Üniversitesi Gıda İşletme Sertifika Programı başlıyor

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, Rektör Yardımcısı ve Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yeşim Ekinci ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Can Tansel Kaya’nın ev sahipliği yaptığı lansmana, Orka Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Genel Koordinatörü Ahu Orakçıoğlu, Büyükhanlı GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Büyükhanlı, TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş ve Genel Sekreteri Kaan Sidar, Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Üyeleri Semra Sevinç ve Sevinç Onay, Türkiye Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Şenyurt, Meta Fonksiyonel Gıda Genel Müdürü İrfan Demiryol ve Merieux Nutrisciences Türkiye Genel Müdürü Sabahnur Demirci gibi gıda sektörünün önde gelen isimleri katıldı.



Prof. Dr. Yeşim Ekinci, Doç. Dr. Özlem Güçlü Üstündağ ve Doç. Dr. Can Tansel Kaya’nın katkılarıyla geliştirilen Gıda İşletme Sertifika Programı, Türkiye gıda sektörünün sürdürülebilirlik, sağlık ve ekonomik hedefleri doğrultusunda, mühendislik ve bilimsel birikimlerini yönetsel beceriler ile destekleyerek gıda sisteminin her aşamasında çözüm odaklı ve yenilikçi bir yaklaşımla değerlendirebilecek, sektörün dinamik yapısına yön verecek karar vericiler yetiştirmek amacıyla oluşturuldu.



Doç. Dr. Kaya, programın gıda sektörü için biçilmiş kaftan olduğunu kaydetti.



Programın, gıda sektöründe yönetici olmayı hedefleyen herkese açık olup yedi modülden oluştuğunu bildiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunlar sırasıyla 'Gıda Sektöründe Modern Yönetim Perspektifleri', ‘Gıda ve İçecek Sektöründe Muhasebe Temelli Karar Alma Teknikleri’, ‘Küresel Dünyada Pazarlama’, ‘İnsan Kaynakları Yönetimi’, ‘Gıda ve İçecek Sektöründe Finansal Analiz ve Bütçeleme’, Gıda Sektörü için Girişimcilik Ekosistemi’ ve ‘Stratejik Yönetim ve Liderlik’tir. Her modül 24 saat olarak tasarlandı ve programın tamamı 168 saatten oluşmakta. Dersler, Cumartesi ve Pazar günleri, Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi’nde yapılacaktır. Programı özel ve önemli kılan ise tüm vaka ve örneklerin gıda sektörü özelinde işlenecek olmasının yanı sıra, sektör önde gelenlerinin modüllerde sektörün kendine özgü dinamiklerini katılımcılarla detaylı olarak paylaşabilecekleri interaktif bir ortamda kurgulanmış olmasıdır.”