Yen modelden çok umutlu

İSTANBUL (AA) - Yeni Subaru Global Platform üzerinden geliştirilen ilk model olan ve tüm versiyonlarında EyeSight sürüş destek teknolojisi, Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi, X-Mode ve Aktif Tork Yönlendirme standart olarak sunulan yeni Subaru XV, Türkiye'de satışa çıktı.

Subaru’nun güvenlik, yol tutuş ve elektronik destek sistemlerini bir arada daha verimli üretebilmek için geliştirdiği ve 2025’e kadar tüm elektrikli, hibrit ve benzinli araçlarında kullanacağı yeni Global Platform ilk kez Subaru XV modeliyle yollara çıkıyor.

2012’deki tanıtımının ardından ilk kez tamamen yenilenen Subaru XV, Türkiye pazarına Xtra, Xtreme ve Xclusive olmak üzere 3 donanım seçeneğiyle sunuluyor.

Fiyatları 114 bin 900 lira ile 149 bin 900 lira arasında değişen modelin tüm versiyonlarında 1.6 litrelik Boxer benzinli motor ve tork konvertörlü Lineartronic şanzıman kullanılıyor.

Araçtaki EyeSight sürüş destek teknolojisi; çarpışma önleyici frenleme, çarpışma önleyici gaz kontrolü, adaptif hız kontrolü, şerit ihlal uyarısı, şeritte kalma asistanı, trafikte hareket uyarısı ve dengeli sürüş uyarısı gibi fonksiyonlarıyla sürücü üzerindeki yükleri azaltıyor.





- “Subaru XV, SUV özelliklerini artırdı”



Subaru Türkiye Genel Müdürü Halil Karagülle, yeni modelin lansmanında, kendi geliştirdiği teknolojileri uygulamaya özen gösteren Subaru’nun, performans odaklı değerlerini SUV Crossover gibi çok amaçlı zevklere uygun, her ihtiyacı karşılayan modellerle geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

2012 yılında ilk jenerasyonuyla kompakt SUV segmentinin oluşmasında öncü rol oynayan Subaru XV’nin ikinci neslinde SUV özelliklerini daha da artırdığını belirten Karagülle, yeni Subaru Global Platform’un kullanıldığı ilk model olan yeni Subaru XV’nin çok daha sağlam gövde özellikleri, iyileştirilmiş yol tutuşu ve titreşimsiz sürüşün yanı sıra artan dingil mesafesiyle de çok daha geniş bir iç mekan sunduğunu bildirdi.

Karagülle, “Yeni Subaru XV, premium segmentte bile zor rastlanan, EyeSight sürüş destek teknolojisi, X-Mode, Sürekli Simetrik Dört Çeker Sistemi, Aktif Tork Yönlendirme, gelişmiş bilgi-eğlence donanımları gibi güvenlik ve konfor özelliklerini standart olarak sunan tek model.” dedi.



- “2018'de bin adet Subaru XV satmayı hedefliyoruz”



Halil Karagülle, tüm dünyada çok hızlı bir biçimde büyüyen SUV segmentinin Türkiye’de 2009 yılında yüzde 6,7 olan pazar payını 2017 yılında yüzde 17,3’e yükselttiğine işaret ederek, bu segmentin büyümeye devam edeceğine inandıklarını dile getirdi.

Karagülle, “SUV segmenti içinde en büyük paya sahip kompakt SUV sınıfında yer alan yeni Subaru XV için, 2017 sonuna kadar 300, 2018 yılında ise bin adet satış hedefliyoruz.” diye konuştu.

Subaru'nun gelecek hedeflerine de değinen Karagülle, şunları kaydetti:

“Subaru, tüm modellerinde kullandığı motor, şanzıman ve güvenlik teknolojilerini kendisi geliştiriyor. Yeni Subaru XV, IIHS (Kuzey Amerika), J-NCAP (Japonya) ve ANCAP (Avustralya) gibi dünyanın pek çok bölgesindeki bağımsız güvenlik testlerinden en yüksek puanları alarak kendini bu alanda kanıtlamış durumda. 1958’den günümüze otomobil üreten Subaru’daki en büyük değişimlerden biri Subaru Global Platform ile yaşanıyor. Yeni platform çeşitli motor seçeneklerini üzerinde uygulamaya imkan sağlıyor. Platform üzerinde, konvansiyonel motorlara ek olarak, hibrit, şarj edilebilir hibrit veya yüzde 100 elektrikli dahil olmak üzere her türlü motor tipi kullanılabilecek ve böylece üretim verimliliğinde de artış sağlanacak. Üretim verimliliği de tüketicilere çeşitli avantajlar olarak yansıyacak. Subaru, Yeni Global Platform’u ile dünyanın en güvenli otomobil markası olmayı hedefliyor.”

Karagülle, yeni Subaru XV'nin fiyatının yıl başında değişip değişmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Kura çok bağlıyız. Hiç böyle bir seneye denk gelmedim. Her markada her ay fiyat güncellemesi var. İthalat maliyetinin altında ÖTV yatmadığı için mecbur kalıyorsunuz fiyat artırmakta. Ama biz fiyat ve model performansında iyi bir yerdeyiz." yorumunu yaptı.