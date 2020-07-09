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Yeni atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanlığı atama kararları ile bazı kurumlarda yönetim kurulu üyeliklerine atamalar yapılırken, bazıları da görevlerinden alındılar.

Yeni atamalar yapıldı

9 Temmuz 2020 2 dk Okuma

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları ile bazı kamu kurumlarının yönetim kurulu üyeliklerine atamalar yapılırken, bazı yönetim kurulu üyeleri de görevlerinden alındılar.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351), 9 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Görevden alınan ve ataması yapılan yönetim kurulu üyeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları ile, bazı kuruluşlarda yönetim kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı, bazı yönetim kurulu üyeleri de görevlerinden alındı.

 

Buna göre;

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Karasu görevinden alınarak, yerine İlyas Tufan,

SGK Yönetim Kurulu Üyesi Murat Cangül görevinden alınarak, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı,

BOTAŞ Yönetim Kurulu’nda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Ali Kaya,

ÇAYKUR Yönetim Kurulu’na da atama yapıldı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Halil İbrahim Azal,

DMO Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Uğur Sancarbaba,

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Soner Korkmaz,

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Hakkı Karataş,

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdullah Bayazıt,

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Muhammet Hüseyin Bilgiçoğlu,

Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Faruk Çakmak,

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