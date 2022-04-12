Yeni başkan seçildi

Sektörel yayıncılar yeni başkanını seçti... Sektörel Yayıncılar Derneği’nde (SEYAD) 2022 yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçildiği genel kurulda SEYAD’ın yeni başkanı, Moneta Medya Grubu’nun Genel Müdürü Mesut Kul oldu.

Türkiye’de sektörel yayıncılık alanında faaliyet gösteren firmaları tek bir çatı altında toplamak için 2000 yılında kurulan SEYAD’ın 22 üyesi bulunuyor. Üyelerinin yayımladığı 65 sektör dergisiyle Türkiye’de faaliyet gösteren yayıncıların yaklaşık yüzde 60’ını temsil eden SEYAD’da, görev değişimi yaşandı. Alanında ilk ve tek dernek olan SEYAD’ın 2022 yılı Olağan Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen seçimde, SEYAD Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Mahmatlı görevini Genel Sekreter Mesut Kul’a devretti. Genel kurulun ardından SEYAD’ın yeni Yönetim Kurulu’nda Mesut Kul, Kenan Anıl, Vedat Gökçe, Vahit Mahmatlı ve Ahmet Pelit yer aldı. Yönetim Kurulu’nun yedek üyelerine İsmail Ceyhan, Kemalettin Aksöz, Asrın Bakır Gerçek, Nesip Uzun ve Murat Alişiroğlu isimleri seçilirken; Denetim Kurulu’na İlker Altın, Metin Şendil ve Yıldım Söylemez asil üye; Sertaç Aytaç, Yüksel Kaya, Nurten Berberoğlu yedek üye olarak seçildi.

Konuyla ilgili bir mesaj yayımlayan SEYAD Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kul, “Endüstriyel pazar ağının iletişiminde önemli bir yere sahip olan sektörel medyanın, saygınlığının artırılması için çalışmalar yürüteceğiz. Türkiye sanayisinin yerelden globale doğru büyümesindeki sektörel medyanın rolünü, tüm paydaşlarla birlikte daha da geliştirecek yeni adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.