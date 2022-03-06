Yeni un çeşitleri sergileyecek

Un sektörünün yenilikçi ve lider markası Söke, ekmek pasta katkı maddeleri, hamur makinaları, çikolatacılık ekipmanları, ambalaj makinaları ve dekor malzemeleri gibi sektöre dair pek çok gelişmiş teknolojik ürünü sunan, dünyada alanının en büyük ikinci fuarı olma özelliğini taşıyan IBAKTECH’te yer almaya hazırlanıyor. 100’e yakın ülkeden 80 binin üzerinde katılımcının ağırlanacağı fuar, 10-13 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. 4. Hall 437 numaralı stantta yer alacak Söke, fuarda profesyonellere yönelik ürünlerini tanıtmanın yanı sıra sektör çalışanlarına özel hazırladığı Söke Profesyoneller Kulübü’nün yenilenmesi süreciyle ilgili paylaşımda da bulunacak. Söke, bir ilke imza atarak 2018 yılında duyurduğu Söke Profesyoneller Kulübü uygulamasını yeniliyor. Söke Profesyoneller Kulübü ile Söke profesyonel un çeşitlerinden vazgeçmeyen ustalar ve şefler aldıkları her üründen puanlar kazanarak, topladıkları puanlarla tatilden elektronik cihazlara kadar pek çok hediye alabiliyordu. Yenilenen Söke Profesyoneller Kulübü uygulaması ile hem 5 binden fazla usta ve şef hem de Söke bayileri ve distribütörleri bu ayrıcalıktan yararlanabilecek. Söke, ayrıca fuar boyunca ustalarıyla birlikte profesyonellere özel ürettiği un çeşitleriyle farklı tarifler yaparak ziyaretçilere ürünlerin kullanımını anlatacak ve birbirinden lezzetli örnekler sunacak. Çeşitli unlu mamullerin sergileneceği Söke standında pasta ustaları için Söke Pastalık Un ve Söke Pastalık ve Çeşitlik Un ile pandispanya ve pasta çeşitleri yapılırken, Söke Boyozluk Un ve Söke Böreklik ve Pastalık Un ile İzmir’in vazgeçilmez lezzeti boyoz hamurunu açma ve boyoz yapımı gösterilecek. Ayrıca börek ustaları için Söke Böreklik ve Pastalık Un ile börek hamuru açma ve börek yapımı sergilenecek. Ekmek ustaları için de Söke Ekmek Miks Çeşitleri ve Söke Ekmeklik Un ile ekmek çeşitleri yapılıp sunulacak.

SÖKE UN HAKIKNDA

Söke, 1963 yılında dünyada en saygın değirmen teknolojisini geliştiren İsviçreli Bühler makinelerini ve teknolojisini kullanarak kurduğu ilk değirmeniyle ismini aldığı Söke’de üretime başladı. Değirmencilikteki 60 yıla yakın uzmanlığı ve tecrübesiyle üretimin her aşamasında yüksek kaliteyi odağında tutan Söke, çevreye ve insana karşı saygı ve güven anlayışıyla gerçekleştirdiği dünya standartlarındaki teknoloji yatırımları, profesyonellerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin lider ve yenilikçi un markası konumunda. Bugün Söke’de ve Ankara’da yer alan iki fabrikası ile profesyonellerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun olarak ürettiği farklı un çeşitleriyle Söke, Türkiye’nin her noktasında maharetli ve usta eller tarafından tercih edilmenin gururu ve heyecanıyla sektörünün öncüsü olmaya devam ediyor. Çünkü 60 yıldır lezzetin hamurunda Söke var. Söke, 2022 yılı itibariyle Türkiye'nin ve sektörün global markalarından Ulusoy Un bünyesinde yer almaktadır.