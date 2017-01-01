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Yeni yıla terörle girmenin üzüntüsü içindeyiz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada "Yeni yıla terörle girmenin üzüntüsü içindeyiz" görüşünü yer verildi.

Yeni yıla terörle girmenin üzüntüsü içindeyiz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Ortaköy'de 39 kişinin ölümü, 65 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu görüşler yer aldı:

 "2017 yılına barış ve kardeşlik duygusunun egemen olacağı umuduyla girmeyi dilerken yine korkunç bir terör saldırısıyla karşılaştık. Yeni yıla terörle girmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ortaköy’de bir gece kulübünde, silahlı saldırı gerçekleştiğini, resmi açıklamaya göre 39 yurttaşımızın ve turistin yaşamını kaybettiğini, 65 kişinin de yaralandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu hain saldırıyı kınıyor, sorumluların en kısa sürede bulunmasını ve cezalandırılmasını bekliyoruz. Bu acımasız saldırıda yaşamını kaybeden tüm yurttaşlarımızın, resmi görevlilerin, turistlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Acılarını paylaşıyoruz."

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TGCTürkiye Gazeteciler Cemiyeti
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