Yeni yönetim seçildi Serter başkan oldu

Türkiye genelinde 8 iş kadını derneğinin bir araya gelerek oluşturdukları Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Seçime tek liste olarak giren Huriye Serter, GİFED’in ilk genel başkanı seçildi. İzmir Kent Konseyi salonunda yapılan genel kurula GİFED kurucuları da olan Adana, Ankara, Aydın, Afyon, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve İzmir kadın dernekleri başkanları ve GİFED delegeleri katıldı.

Sivil Toplumla İlişkiler İzmir Müdürü Turgay Esen, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Aylin Göztaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Meltem Kolday’ın da hazır bulunduğu genel kurulda bir konuşma yapan GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, GİFED’in ilk genel başkanı olarak bu göreve layık görülmekten dolayı son derece mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Böylesi bir görev ile onurlandırılmaktan dolayı tüm genel kurula teşekkür eden GİFED Başkanı Serter, “Türkiye’de ilk defa bir iş kadınları federasyonu kuruldu, bunu başarmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. İlk genel kurulumuzda yönetimimizi ve kurullarımızı oluşturduk, bundan sonra çalışma zamanı” dedi.

“Kadınlar için çalışacağız”

İstihdamda ve girişimcilikte kadının yerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Serter, “Eşit işe eşit ücret talebimiz hala geçerli. Aynı işi yapan bir kadın erkekten daha az ücret alıyor. Bunu değiştirmemiz gerekiyor” dedi.

Yeni dönemde kadın yönetici ve girişimcilere destek olacaklarını vurgulayan Serter, “Kadınların ve kız çocuklarının fırsatlara erişimi de önemli bir konu, bu alanda da çalışacağız. Dijitalleşen dünyada kadınlar için fırsat eşitliği de yaratmak zorundayız, bu alandaki gelişmeler de kadının aleyhine. Yeni dönemde tüm bu konular ana gündemimizi oluşturacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada GİFED’in ilk Yönetim ve Denetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu:

Huriye Serter, Oya Eroğlu, Betül Sezgin, Berman Mantı, Nilgün Yılmaz, Canan Karalar Yüksel, Samiye Hancıoğlu, Belgin Çekman Altay, Gamze Aşnük, Dilek Kalkan Sak, Aybige Çalık, Ayla Alkan, Nalan Karakaç, Nihan Çakıcı, Hilal Şahinarslan, Şeyda Şençayır, Fatma Ebru Koçanalı, Hatice Koparan, Zühal Aslı Saka, Arzu Erdi, Süheyla Gergin, Ayşe Aslan, Durdane Ateş, Sakine Gökdoğan, Ülkü Tolunay, Nimet Can Balkan, N. Özlem Erkul, Mehlika Gider, Göknur Atalay

Denetim Kurulu:

Nazan Akıncı, Şennur Zengin, Özden Monkul Erten