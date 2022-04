Yenilenebilirde en mutlu işyeri seçildi

Biotrend Enerji, Yenilenebilir Enerji sektöründe, Türkiye’nin En Mutlu İşyeri sertifikası almaya hak kazandı. Biotrend Enerj, Happy Place to Work tarafından her yıl düzenlenen Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri araştırmasında yapılan tüm değerlendirmeler sonucunda, Yenilenebilir Enerji sektöründe “Türkiye’nin En Mutlu İşyeri” sertifikası almaya hak kazandı. Nisan 2021-Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 14 sorudan oluşan “wellbeing” anketinin sonuçlarına göre 214 şirket arasından seçilen Biotrend Enerji, 81 şirket arasında yerini aldı.

Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı: Bizim işimiz, sürdürülebilirliği faaliyetlerimiz dışında şirket kültürümüzde de yaşatmak.

Bu önemli araştırmadan başarılı bir sonuç elde eden Biotrend Enerji’nin CEO’su Osman Nuri Vardı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Happy Place to Work’ün bağımsız bilim kurulunun yaptığı incelemeler sonucunda, şirketimizin faaliyet gösterdiği alanda “En Mutlu İşyeri” sertifikası almak mutlu etti. Yenilenebilir Enerji alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak, geçtiğimiz yıl 3,5 milyon ton atık bertarafı ile yaklaşık 3,15 milyon ton CO2 salınımını engelledik. Bu oldukça önemli bir rakam. Bizim bu başarılarımız sadece yöneticilerin yaptığı işler ve aldığı kararlarla değil, aynı zamanda sahada çalışan mavi yakadan, beyaz yakanın her kademesine uzanan bir işbirliğinin sonucudur. Ne mutlu bizlere ki, şirket bağlılığını tüm çalışanlarımıza vermeyi başarmışız. Sürdürülebilir yaklaşım, Biotrend Enerji olarak hem yaptığımız işlerde, hem de insan kaynakları çalışmalarımızda her daim devam edecek. Bu önemli sertifikayı almamızda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.