Yerel esnaf güçlendi

Mastercard tarafından Türkiye’nin de dahil olduğu 16 ülkede yapılan araştırma yerel işletmelerin öneminin her geçen gün daha da arttığını gösteriyor. Buna göre tüketicilerin yüzde 86’sı alışverişlerini tanıdık/bildik yerden yapmayı tercih ediyor.

Koronavirüs ile kısıtlanan seyahatler komşulukları yeniden canlandırırken, yerel işletmelerin de önemini artırdı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yerel işletmelerin gelişimine destek veren Mastercard’ın araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 86’sı bildiği işyerlerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Alışverişlerinde yerel mağazaları tercih edenlerin yüzde 77’si COVID-19 salgını bitse de aynı yerden alışveriş yapmaya devam edeceğini ifade ediyor. Sağlık endişeleri ile uzak yerlere gitmek istemeyenler mahallelerini yeniden keşfetmeye başladı.

Komşular WhatsApp’ta buluşuyor

Mahalle ile olan bağın artması komşulukları ve karşılıklı güveni de artırdı. COVID-19 kısıtlamalarıyla beraber mahallelerinde yeni mağaza keşfettiklerini söyleyenlerin oranı yüzde 80 olurken, yüzde 75’lik bir kesim yerel esnafın önerilerine saygı duyduğunu belirtiyor. Geçtiğimiz yıla oranla, komşularına selam verenlerin oranı yüzde 64 olurken, her 4 kişiden 1’i komşusunun yedek anahtarını taşıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 46’sı komşularının online siparişlerini teslim alıp, ilettiğini belirtirken, yine komşularıyla aynı WhatsApp grubunda buluşanların oranı ise yüzde 24 seviyesinde.

Yerel mağazaların tercih edilmesindeki en önemli etkenlerin başında yüzde 56 ile kolay ve hızlı erişim geliyor. Her 2 kişiden 1’inin büyük marketlerdeki kuyruğa girmek istemediğini belirttiği çalışmada 3 kişiden 1’i ise ulaşım kısıtlamaları sebebiyle yerel mağazaları tercih ettiğini söylerken, yerel işletmelerin ürünlerinin daha kaliteli / kıymetli olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 32 seviyesinde.

Eş-dost tavsiyesi önemli

Harcamalarını kendi semtinde yapanlar için de ‘kolaylık’ yüzde 61 ile ilk sırada yer alıyor. Tüketicilerin yüzde 49’u ‘yerel işletmelerin toparlanmasına destek olmak’ amacıyla yereli tercih ederken, esnafla kurduğu dostluk ve işletmenin herhangi bir gruba bağlı olmaması yüzde 37 ile üçüncü sırada geliyor. Yerel esnafın tercih edilmesinde eş-dost tavsiyesi yüzde 33 olarak ölçülürken, bu mağazalarda satılan ürünlerin daha kaliteli / kıymetli olduğunu ifade edenlerin oranı da yüzde 33 seviyesinde.

Ödeme sistemleri teknolojilerinin lideri Mastercard da, ekonominin bel kemiği yerel işletmelerin toparlanmasına yardımcı olacak çözümler sunuyor. Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan “İnsanlar kendi mahallelerini, semtlerini yeniden keşfettikçe, kendi muhitlerinde farklı iş kollarında faaliyet gösteren esnafı da yeniden keşfetmeye başladı. Biz de Mastercard olarak, ekonomimizin yerel kahramanlarını teşvik etmek ve toparlanmalarına destek olmak amacıyla, MasterKOBI platformumuz üzerinden küçük işletmelere destek verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. COVID-19 salgınına paralel olarak hayata geçirdiğimiz KOBI Destek Paketi ile özellikle dijitalleşme süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri temel çözümleri sunuyoruz” diye konuştu.