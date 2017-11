“Yerel Medyada Dönüşüm ve Yeni Arayışlar“ istişare toplantısı

MARDİN (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, "Gazeteci olmak, yerel medyayı canlandırmak isteyen gençlere imkan verilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Mutanoğlu, Mardin'de bir otelde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulunca düzenlenen "Yerel Medyada Dönüşüm ve Yeni Arayışlar" temalı Türkiye İstişare Toplantısı'nın aynı konulu oturumunda konuştu.

Yerel medyanın artık dünyanın her tarafında konuşulduğunu belirten Mutanoğlu, "Geçen ay Kanada'da medyayı ziyaret ettim. Kanada'nın en büyük gazetesi Toronto Star'a gittiğimizde tamamen bunu konuşuyorlardı." ifadelerini kullandı.

Artık dijitalleşme döneminde olunduğunu vurgulayan Mutanoğlu, "Basılı medya yavaş yavaş yerini dijital medyaya terk ediyor. Bunun karşısında nasıl duracağız? Artık herkesin akıllı telefonları, tabletleri var. Odama her sabah gazeteler gelir ama çoğu zaman açmaya fırsat bulamam. Çünkü internetten takip ediyorum. Artık bu özellikle büyük medya kuruluşları için ciddi sıkıntı oluşturuyor." diye konuştu.

Bunun yanı sıra küçük, kaliteli, nitelikli bir ekiple, sürdürülebilir bir sermayeyle küresel ölçekte işler çıkarılabileceğine dikkati çeken Mutanoğlu, bugün gelinen noktada Amerika'nın herhangi bir ilinin, ilçesinin, herhangi bir köyünde üç çocuğun yaptığı gazetenin okunabileceği bir iletişim döneminin yaşandığını anlattı.

Yerel medyaya iş adamlarının kar amacı gütmeden destek vermesi gerektiğini ifade eden Mutanoğlu, medyanın iyi bir enstrüman olduğunu söyledi.

Mutanoğlu, "Mutlaka gençlere, gazeteci olmak, yerel medyayı canlandırmak isteyen gençlere imkan verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mardin gibi çok kültürlülüğün yaşandığı bir yerde bence küresel ölçekte de küçük de olsa etkili medya kuruluşları olabilir." dedi.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan ise dünyanın her yerinde medyanın kamu tarafından desteklendiğini, Türkiye'de de mevzuat çerçevesinde resmi ilanların verilmesi şeklinde bunun gerçekleştiğini belirtti.

Yerel medyanın, temel görevi habercilik ihtiyacını karşıladığını, olabildiğince doğru haberin topluma aktarılmasını sağladığını dile getiren Arslan, "Yerel medya olmazsa yerel demokrasinin hayata geçişini sağlamak neredeyse mümkün değildir." diye konuştu.

Arslan, basın özgürlüğüne değinerek, "Ekonomik özgürlüğünüz yoksa basın özgürlüğünden bahsetmeniz mümkün değil. Çalışanın karnı doymuyorsa, işveren çalıştırdığı insanlara hak ettiği ücreti veremiyorsa özgürce yayın yapmasından bahsetmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

- Yerel medyanın ulusal medyaya etkisi

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, medyanın dijitalleşmesinin yerelin küreselleşmesini sağladığını, dolayısıyla yerelin artık eskisi gibi sadece kendi çevresinde yayın yapan medya mecrası gibi görülmesini doğru bulmadığını belirtti.

Türkiye'de son dönemlerde yerel medyanın öneminin çok arttığına işaret eden Albayrak, yerel medyanın habercilik anlamında gelişmesinin, ulusal medyaya çok katkısı olduğunu kaydetti.

"Yerel medya ne kadar sağlıklı çalışırsa ulusal medya o kadar sağlıklı çalışır." diyen Albayrak, yerel medyanın kısıtlı bir çevrede işlevini yürüten bir unsur olarak görülmemesi gerektiğini, ulusal konularda da çok ciddi katkılarının bulunduğunu anlattı.

Albayrak, "Yerel medyada yetişen arkadaşların ulusal medyaya geçmesi doğal bir durumdur. Onlardan çok bizim ihtiyacımız olan bir şeydir." ifadelerini kullandı.

- "Yerli medya desteklenmeli"

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da yerel ve yerli medya kavramlarının iç içe geçtiğini söyledi.

"Yerli medya" denildiğinde kökü bu topraklara bağlı, kaynağı yerli ve milli medyayı kastettiklerini dile getiren Burhan, son dönemde ulusal medyanın da bu toprakların değerlerine uygun yayınlar yapmaya başladığını vurguladı.

Medyanın yerli olması gerektiğini dile getiren Burhan, "15 Temmuz gecesi yaygın ulusal ve yerli medyanın hükümetin, milli iradenin ve Cumhurbaşkanımızın yanında yer almasıyla darbe başarısız olmuştur. Türkiye'de yerli medyanın her zaman desteklenmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Toplantıya, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, MÜSİAD Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Nureddin Kasap, Kuzey Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Erken, sektör temsilcileri ve medya mensupları katıldı.