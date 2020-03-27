Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar yavru geyik umut 250 vatandaşımız 57. Alay Vefa Yürüyüşü KİTSO Başkanı Mehmet Erdal Öndeş kontrollü darbe
iPhone'den kötü haber
iPhone'den kötü haber
Bugün değilse ne zaman?
Bugün değilse ne zaman?
Psikolojik danışma merkezlerine talep arttı 
Talep arttı 
Çalışanlar prestiji değil, esnek çalışmayı tercih ettiler
Prestij değil, esnek...
Evde İngilizce
Evde İngilizce mümkün

Yerli solunum cihazlarının seri üretimi başladı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yerli solunum cihazlarının seri üretimine başlandı. 15 Nisan'da teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yerli solunum cihazlarının seri üretimi başladı!
banner17

Bir televizyon programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüsle mücadele kapsamından alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank koronavirüs aşısına ilişkin önemli açıklamada bulundu. Bakan Varank "Aşı çalışmaları için üniversiteleri destekliyoruz. Aşı ve ilaç için birçok üniversitemiz çalışıyor. Tanı kitleri ve tedavi yöntemleri için de çalışılıyor. Çalışmalara katkı sağlamak isteyen herkesi katılıma alabiliriz. Çalışıyoruz. Hedefimiz 9 ay gibi bir sürede netice alabilmek. Alt platform çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Bilim insanlarımız çok güçlü neden sonuç almayalım. Gelişmelerimizi tubitak.gov.tr'den takip edebilirler." dedi.

15 NİSAN'DA TESLİM EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Seri üretimi Arçelik üstlendi. Bay-Kar, Aselsan, Arçelik mühendisleri seri üretim için bir araya geldi. 15 Nisan itibarıyla bu solunum cihazlarının teslim edilmeye başlanmasını bekliyoruz.

ABD'de 1 solunum cihazından 4 kişinin yararlanabileceği bir sistemi kullanıyorlar. FBI bunu onayladı. Normalde FBI katı kuralları olan bir kurumdur. Ancak koronavirüs nedeniyle bunu onayladılar.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankBaykarASELSANArçelik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5