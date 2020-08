“Yeşil Düzenleme” geldi

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan ve yürürlüğe alınan “Yeşil Tarife”nin yenilenebilir enerjinin gelişimine destek vereceği desteğin önemini, “Türkiye’nin yerli ve milli enerji kaynaklarının kullanılmasını artıracak bu uygulamanın yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir bir gelecek için büyük önemi olduğunu düşünüyoruz” diyerek değerlendirdi.

SOSYAL SORUMLULUK OLARAK “YEŞİL TARİFE”NİN SEÇİLMESİNİ ÖNERİYORUZ!

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlarımız için Enerji Bakanlığı tarafından geliştirilen “Yeşil Tarife”nin seçenekler arasında sunulmasının gerek enerji sektöründe gerekse kullanıcı tarafında büyük memnuniyetle karşılandığını kaydeden Murat Dilek, “Elbette bu tarife şu an diğer tarifelere göre pahalı ama bu tarife her zaman böyle kalmayacak. Diğer tarifelere göre daha ucuz olacağı dönemleri de yaşayacağız. Şu dönemde tüketicilerin “Yeşil Tarife”yi seçme kararını, bu konuyu bir çeşit sosyal sorumluluk olarak görerek almalarını istiyoruz. Çünkü biz her ne kadar yenilenebilir enerji yatırımlarına devam etsek dahi, ülke olarak halen enerji ithalatçısı bir ülkeyiz. Tükettiğimiz enerjinin bir bölümünü ithal doğalgazdan ve ithal kömürden elde ediyoruz. Yenilenebilir enerjinin bizim enerji portföyümüzdeki ağırlığını olumlu yönde değiştirmemiz gerekiyor. Enerji Bakanlığımızın bu girişimlerinin, yenilenebilir enerji’nin toplam enerji tüketimi içerisindeki payı artırmada kaldıraç görevi gördüğünü düşünüyoruz” dedi.

“BARAJLAR DEDELERİMİZİN ESERİ, YEŞİL ENERJİ’Yİ DE BİZLER DESTEKLEYELİM”

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’in bir tweetini hatırlıyorum. Yazısında, “1 MW güneş enerji santrali 110 bin dolarlık doğalgaz ithalatını engelliyor” demişti. Bu gerçekten de müthiş. Bizimde kendi enerji kaynağımız var ve bunun hammaddesine para ödemiyoruz. Sonsuz bir kaynaktan bahsediyoruz. Yenilenebilir enerji alanında kamunun çok doğru adımları oldu. Bu adımlara destek verilmesi şart. Dernek olarak, vatandaşlarımıza ve sanayicilerimize “yeşil tarife”yi de bir sosyal sorumluluk olarak seçmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. Düşünün dedelerimizin zamanında, barajlarımız, dedelerimizin ödedikleri vergiler ile yapıldı. Dedelerimiz bizlerden daha da zengin değildi. Zamanında hidroelektrik santralleri de belki birtakım zorluklar ile yapıldı ama şu anda bizler için bedava elektrik üretiyorlar. Vatandaşlarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza da “Yeşil Enerji”yi sunan seçenekleri takip etmeler, desteklemeleri için çağrıda bulunuyoruz. “Yeşil Tarife” zamanda ihracatçılarımız için, AB’nin yeni ‘Yeşil Düzen’ sürecinde de rekabet kabiliyetlerini artıracak kritik bir adım. Her zaman olduğu gibi yenilenebilir enerji alanında destek vermeye devam edeceğiz”