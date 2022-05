Yeşil ekonomiye dönüşümde öncü olacak

TİM-TEB Girişim Evi bünyesinde teknoloji girişimcilerinin sürdürülebilir büyümesini sağlamaya yönelik özgün hızlandırma programları ile 1.600’ün üzerinde girişimciyi destekleyen Türkiye İhracat Meclisi (TİM) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB), bir ilke daha imza atarak, sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren girişimleri uçtan uca desteklemek amacıyla “Green Up Sürdürülebilir Yeşil Büyüme Programı” başlatıyor.

“Girişimleri desteklediğimiz için gururluyuz”

Her Alanda Sürdürülebilir Türkiye' hedefi ile Türkiye’yi sürdürülebilirlik noktasında markalaştırmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden TİM Başkanı İsmail Gülle,” Çalışmalarımızın sonucunda Türkiye’yi, hem sürdürülebilir kalkınma modeliyle ihracatla yükseltecek; hem de çevreye değer veren herkesin bir numaralı tercihi haline getireceğiz. Türkiye’nin yeşil ekonomik dönüşümünde öncüsü olacağız” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Dünyayı Tüketmeden, Dünya İçin Üretiyoruz” mesajıyla 21 Haziran 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan “TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı kapsamında sürdürülebilir ihracata yönelik muhtelif çalışmaların yürütüldüğünü belirterek “TİM-TEB Girişim Evi olarak, sürdürülebilirlik başlığı altında kurulduğumuzdan bu yana birçok girişimi destekledik. İstanbul Girişim Evi’nden zeytin çekirdeklerinden biyo bazlı plastikler üreten Biolive, İzmir Girişim Evi’nden otomotiv sektöründe araçların hafifletilmesine yönelik doğal elyaf takviyeli termoplastik kompozit malzeme üreten B-Preg, Denizli Girişim Evi’nden yüksek verimli tarımsal üretim için gelişmiş görüntüleme ve drone çözümleri ile yapay zeka destekli bitki analiz yazılımı üreten Airmed, Gaziantep Girişim Evi’nden meyve ve sebze atıklarından organik boya üretimi gerçekleştiren ve boyaları hem kumaş boyamada hem de parfüm/kolonya sektöründe kullanılan Texture Orginal, Ankara Girişim Evi’nde enerji yönetim zekası geliştiren İnavitas, Bursa Girişim Evi’nden buhar kapanlarını, ısı eşanjörlerini, soğutma kulelerini ve makine sağlıklarını anlık izlemeyi sağlayan, Yapay Zeka Entegreli kendi enerjisini üreten kablosuz sensör teknolojileri sunan BrenPower ve Mersin Girişim Evi’nden Türkiye'de ilk biyolojik gübre ve organik sıvı gübreleri üretip ürünlerinin büyük kısmını ihraç eden Agrikey’e kadar oldukça başarılı onlarca girişimimizi desteklediğimiz için gururluyuz. Bu yıl ilk kez sürdürülebilirlik odaklı çözümler sunan girişimleri uçtan uca destekleyeceğimiz 2 yeni hızlandırıcı program açıyoruz. Bu program ile girişimleri hem eğitimler hem danışmanlıklar ile beslerken diğer taraftan globale açılma adına geniş kapsamlı konu başlıkları ile destekleyeceğiz” diye konuştu.

Sürdürülebilirliğe Katkı Sağlayan Girişimler Destekleniyor

TEB, ülke ekonomisine katkı sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi desteklerken, “iyi ve örnek banka” olma anlayışıyla tüm paydaşlarına değer katmak ve toplumda pozitif etki yaratmak için çalışmalar yapıyor. Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirliğe katkı sağlayan girişimlerin yanında yer alan TEB, tarım teknolojilerinden biyo bazlı plastik üretimine, atık su artıma sistemlerinden kendi enerjisini üreten teknolojilere kadar pek çok alandaki girişime hem finansal hem de danışmanlık desteği sağlıyor. TİM ve TEB’in uzun yıllara dayanan verimli iş birliğiyle 7 farklı ilde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri’nde girişimcilere danışmanlık ve mentorlük, global pazarlara açılma, potansiyel müşteri ve yatırımcılarla network sağlanması gibi uçtan uca her konuda destek veriliyor. Hayata geçirilen yeni programlarla daha fazla girişimciye ulaşılması ve ülkemizde girişimciliğin daha da güçlenerek yaygınlaşması hedefleniyor.

TİM-TEB Girişim Evi Green Up Programı Nedir?

Haziran ayında başlayacak TİM-TEB Girişim Evi Green Up Programı hem başlangıç evresinde yer alan hem de ticarileşmenin ileri seviyelerine ulaşmış ticari sürdürülebilirliği gerçekleştirmek amacıyla, temiz enerji ve temiz teknolojiler alanlarındaki girişimleri destekleyen iki ayrı programdan oluşmaktadır. Erken evrede yer alan girişimlere yönelik Start Up programı, küresele yönelik büyüme hedefleri olan ileri seviye girişimler için ise Scale Up programı uygulanacaktır. Paydaşların ve girişimcilerin bir araya geldiği program tanıtım toplantısı, strateji ve yatırım/etki yatırımcılığı eğitimi, birebir iş modeli danışmanlıkları ve kapanış toplantısı olmak üzere 4 ana bölümden oluşan program toplam 5 ay sürecektir.