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Yeşil enerjiye geçti 17 bin ağacı kurtardı

BİM bu projeyle karbon ayak izini azaltarak çevreyi korumanın yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Güneş enerjisi sistemiyle karbon salımında yılda 800 ton azalma olacağı ve etkinin 17 bin ağaç kazanımına denk düşeceği belirtiliyor.

Yeşil enerjiye geçti 17 bin ağacı kurtardı
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Karbon ayak izini azaltmak için depolarında kullanılan enerjinin çok büyük kısmını güneş enerjisinden sağlamaya karar veren perakende sektörünün lideri BİM (BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.) bu konuda Batman deposunda geçen yıl gerçekleştirdiği ilk uygulamadan sonra ikinci adımını İstanbul’da attı. BİM İstanbul Arnavutköy’de bulunan deposunda güneş enerjisine geçti.

Deponun çatısına kurulan 1.365 kW kurulu güç kapasiteli GES sistemi ile yıllık 1.600 MWh enerji üretimi gerçekleşecek ve depodaki enerji tüketiminin % 100’ü güneş enerjisinden karşılanacak. 1.600 MWh 600 hanenin yıllık enerji tüketimine denk geliyor.

Karbon salımında yılda 800 ton azalma

BİM bu projeyle karbon ayak izini azaltarak çevreyi korumanın yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Güneş enerjisi sistemiyle karbon salımında yılda 800 ton azalma olacağı ve etkinin 17 bin ağaç kazanımına denk düşeceği belirtiliyor.

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BİM İSTANBULGÜNEŞ ENERJİSİNE GEÇTİ
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