Yeşil gelecek için araç filosunu hibrit modellerle yeniledi!

Sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında yer alan iklim değişikliği ve kaynakların verimli kullanımı giderek önem kazanırken, çevreye daha az zarar verecek çözümlerde giderek yaygınlaşıyor. Karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen sahibinden.com, 204 araçtan oluşan şirket filosunu hibrit modellerle değiştirerek karbon salınımı konusunda önemli bir iyileştirmeye imza attı. Hibrit araçlar, kullanım süresinin %50'sini elektrikli motorla kat ederek daha fazla yakıt tasarrufu sunuyor. Hibrit araçların bu özelliği sayesinde kullanım süresi boyunca büyük oranda emisyon salımı olmuyor ve çevreyi çok daha az etkiliyor. Hibrit araçların kullanılmasıyla eşdeğer fosil yakıtlı araçların kullanımına göre yaklaşık 77 milyon ton daha az karbon emisyonu salımı gerçekleşiyor.

Araçların hibrit modellerle yenilenmesini değerlendiren Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan“ sahibinden.com olarak, gelecek nesillere yaşanabilir ve sağlıklı bir dünya bırakabilmek için yıllardır pek çok çalışma yürütüyoruz. sahibinden.com sunduğu teknoloji ve kolaylık sayesinde evlerde, işyerlerinde bulunan ikinci el ürünlerin tekrar kullanıma kazandırılmasıyla atık oluşumunun önüne geçerek sadece eşyanın değil, doğal kaynaklarımızın da korunmasına destek oluyor. İş modelinin DNA’sında sürdürülebilirlik olan bir şirket için kullanıcılarına sunduğu faydayı kurum içinde yapacağı dönüşümlerle de bütünleştirmenin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Yeşil Ofis Sertifikası” almaya hak kazanan ilk e-ticaret şirketi olmamız” da bunun önemli bir göstergesi. CO2 tasarrufu sağlayan Green IT uygulamaları, teknoloji endüstrisini karbon-nötr hale getirmek için taahhüt vermek üzere LFCA (Leaders for Climate Action) üyeliği, çalışanların birer sürdürülebilirlik elçisine dönüşmeleri, bu alanda gerçekleştirdiğimiz diğer önemli çalışmalar.

Karbon salınımı azaltmayı hedefliyoruz…

Son olarak karbon salınımını azaltmayı hedefleyen bir şirket olarak yeni bir adım atarak araç filomuzun %79’unu hibrit araçlarla yeniledik. Bu çalışma sayesinde bir yıl içerisinde 329.100 kg karbon emisyonundan tasarruf sağlayacağız. Yapılan araştırmalara göre de hibrit araçların dizel araçlara göre yaklaşık %15, benzinli araçlara göre ise %36 oranında daha az yakıt tüketimine sahip olduğu görülüyor. Hibrit araçlar, yakıt tasarrufu sağladığı gibi emisyon miktarındaki azalma nedeniyle de çevrenin kirlenmesine daha az etki ediyor. Gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için de sürdürülebilirliğe destek sağlayacak çalışmalara önümüzdeki süreçte aralıksız devam edeceğiz.

sahibinden.com hakkında

Aksoy Group bünyesinde 2000 yılında kurulan sahibinden.com, AR-GE merkezinde geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerle Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden biri olmaya devam ediyor. Aralık 2021’de ayda 58,1 milyon kullanıcının 463,4 milyon kez ziyaret ederek, 12,7 milyar sayfa görüntülediği sahibinden.com; 900’den fazla çalışanı, 5 milyondan fazla aktif ilan ve yüz binlerce ürün çeşidiyle Türkiye’nin en büyük elektronik ticaret ve ilan platformlarından birisi olma özelliğini taşıyor.

sahibinden.com güçlü teknolojik altyapısı ve çağın şartlarına uygun olarak geliştirdiği iş modeli sayesinde ikinci el ürünlerin satış yoluyla tekrar kullanıma kazandırılmasına aracılık ederek çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. sahibinden.com, 2021 yılında açıkladığı İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı raporunda kullanıcıların ikinci el ürünleri tercih ederek 1 yılda 1,9 milyon ton karbondioksit üretiminden tasarruf ettiğini ortaya koydu. Yeşil Ofis Sertifikası almaya hak kazanan ilk e-ticaret şirketi olan sahibinden.com; uzun yıllardır enerji tasarrufu, yenilenebilir kaynaklar ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı konusunda kurum içi çalışmalar gerçekleştiriyor. Teknoloji endüstrisini karbon-nötr hale getirmeyi hedefleyen LFCA (Leaders for Climate Action) üyeliği bulunan şirketin çalışanları da birer sürdürülebilirlik elçisi olarak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.