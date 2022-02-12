Yeşil icin attığı adımlar ona en güvenilir olmayı getirdi

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayına hazırlanan Türkiye’de İş Dünyası Dergisi’nin “Üründen hizmete, operasyonel süreçlerden yönetime kadar her alanda ‘Güven’i arıyoruz” temasıyla hazırladığı 4. sayısında öne çıkan şirketlere “Güvenilirlik” belgesi verildi.

"Güvenilirlik" belgesini Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak'ın elinden alan The Pro Eko Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Demir, çevreci ambalaj ürünlerinin ‘Yeşil Turizm’ anlayışına büyük katkısı bulunduğunu söyledi. Dünyanın ekolojik bütünlüğünün sağlanması ve ülkenin biyolojik kapasitesini aşmadan, sürdürülebilir, güvenli bir geleceğin yaratılması için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Türkiye’de İş Dünyası Dergisi’nin 4. sayısının lansmanına Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören gibi iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri katıldı. Etkinlikte, kendi sektörlerinde örnek güvenilirlik uygulamalarına imza atan şirketler ön plana çıktı.