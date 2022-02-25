Yeşil madencilik konuşulacak

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ve Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) iş birliğiyle düzenlenen “Madenin Diğer Sektörlere Etkileri ve Gelecek Projeksiyonu” başlıklı dijital toplantı serisinin ilki 25 Şubat Cuma saat 14.30’da yapılacak. Sürdürülebilir madencilik, yeşil madencilik gibi kavramların konuşulacağı toplantıda sektörün yenilikleri de masaya yatırılacak.

YAPDER Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde İMİB Başkanı Aydın Dincer, Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu ve Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği Başkanı Senur Akın Biçer’in konuşmacı olarak yer alacağı “Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Madencilik Sektörünün Rolü” konulu panelde sektördeki tüm gelişmeler masaya yatırılacak.

Türkiye’de madenciliğin gelişimi, ülke ekonomisine katkıları ve gelecek hedeflerinin ele alınacağı, madencilik sektörünün önde gelen ve sektörün etkileşimde bulunduğu diğer sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek online buluşmaya aşağıdaki linkte katılmak mümkün olacak.

Webinar Katılım Linki https://us02web.zoom.us/j/85847891732?pwd=Qkd6M0lEczBnL04ydjlXdHFKR2ZJQT09

Webinar ID: 858 4789 1732

Passcode: 329623