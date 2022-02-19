Yeşil Nokta Ödülleri'ne başvuru bekleniyor

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen “Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri” ile ilgili çalışma başlatıldı. Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri başvuruları 1 Mart 2022 tarihinde başlayacak. Son başvuru tarihi ise 27 Mayıs 2022 Cuma Saat 17:00 olarak belirlendi. Ödül Töreni ise 6 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.

Türkiye’de Yeşil Nokta markasını kullanan firmalar arasından sürdürülebilir hayata katkılarıyla öne çıkan firmaların katılabildiği bir ödül süreci olarak görülen ödüllere ilgi çok büyük oluyor. Ödüllerin amacı şöyle özetleniyor:

. Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerinin amacı her geçen gün ülkemizde de büyüyen ve güçlenen Yeşil Nokta ailesi üyelerinin çevre ile ilgili sürdürülebilir geri kazanım çalışmalarını kamuoyuna duyurmak için Sanayi Ödüllerine katılan ve belirlenen kriterleri en yüksek oranda sağlayan kuruluşlarının yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendirmek ve aynı zamanda piyasaya süren konumda olan tüm firmaları benzer çalışmalara özendirmek ve teşvik etmektir.

Yeşil Nokta Sanayi Ödülünü alan firmalar şunlar:

Abdi İbrahim, Akçansa, Anadolu Efes, Bayer, Boyner, Coca-Cola, Eczacıbaşı Girişim, Danone Hayat, Frito Lay, Hidropar, Korozo Ambalaj, Kurtsan İlaçları, Mey/Diageo, Mondi Tire Kutsan, Nestle Waters, PepsiCo Türkiye, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Sarten Ambalaj, Şişecam, Tat Gıda, Tetra Pak, Tofaş, Unilever ve Vestel Beyaz Eşya.

Sadece ÇEVKO ile Yeşil Nokta kullanım (Marka Alt Lisans) sözleşmesi olan firmaların katılabildiği ödül sürecimizin başvuru kategorileri aşağıdaki gibidir;

Ambalajda Önleme Uygulamaları

Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları

Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

Küçük ve Orta Ölçekli İşletme ve Büyük Ölçekli İşletme olmak üzere 2 ayrı sınıfta ödüller verilecektir.