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Yeşil Nokta Ödülleri sahiplerini bulacak

ÇEVKO Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yeşil Nokta Ödülleri, 29 Kasım 2018 günü, gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

Yeşil Nokta Ödülleri sahiplerini bulacak
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ÇEVKO tarafından sürdürülebilir hayata katkılarıyla öne çıkan ve Türkiye'de Yeşil Nokta markasını kullanan firmaların katılımına açık olarak düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, 29 Kasım 2018 günü gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak. Yeşil Nokta Ödülleri kapsamında, sanayi kuruluşlarının yanı sıra, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşları da ödüllendiriliyor.
 
ÇEVKO Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yeşil Nokta Ödülleri, 29 Kasım 2018 günü, gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.
 
Törende ayrıca, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşlarına da, Yeşil Nokta Basın Ödülleri verilecek.
 
Yeşil Nokta Ödül Töreninin bir diğer özelliği de, ‘Karbon Nötr’ bir etkinlik olarak gerçekleştirilmesi olacak.
 
Yeşil Nokta Marka Alt Lisans Sözleşmesi olan firmaların katılabildiği Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları, Ambalaj Tasarımında Kaynak Azaltılarak Önleme Uygulamaları ve Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları olmak üzere üç ana kategoride gerçekleştiriliyor.
 
Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün büyüyen ve güçlenen Yeşil Nokta ailesi üyelerinin çevre ile ilgili sürdürülebilir geri kazanım çalışmalarını kamuoyuna duyurmayı hedefliyor. Ödül sürecine katılan ve belirlenen kriterleri en yüksek oranda sağlayan kuruluşların yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendirmek ve aynı zamanda piyasaya süren konumda olan tüm firmaları benzer çalışmalara özendirmek ve teşvik etmek de ödüllerin hedefleri arasında yer alıyor.
 
Yarışmanın jürisi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ASD - Ambalaj Sanayicileri Derneği, Boğaziçi Üniversitesi - Çevre Bilimleri Enstitüsü, ÇEVKO – Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, EGD - Ekonomi Gazetecileri Derneği, İSO - İstanbul Sanayi Odası, Çevre ve Enerji Şube Müdürlüğü, SKD – İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, TOBB - Ambalaj Meclisi, Yeditepe Üniversitesi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü kuruluşlarının temsilcilerinden oluşuyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

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