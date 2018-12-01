Yeşil Nokta Ödülleri sahiplerini buldu

ÇEVKO Vakfı’nın, Türkiye’deki tek temsilcisi olduğu ve çoğunluğu AB üyesi 31 ülkede, 540 milyon tüketiciyi kapsayan Yeşil Nokta markasının, genişletilmiş üretici sorumluluğu modelinin en başarılı uygulama örnekleri arasında yer aldığını belirten ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Yeşil Nokta, sorumlu üreticiyi ve tüketicinin sorumluluğa gösterdiği saygı ve beğeniyi simgeliyor. Çevre ile ilgili sürdürülebilir geri kazanım çalışmalarında, belirlenen kriterleri en yüksek oranda sağlayan kuruluşların yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendirirken; aynı zamanda piyasaya süren konumda olan tüm firmaları benzer çalışmalara özendirmeyi ve teşvik etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Karbon nötr etkinlik olarak gerçekleştirilen ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Ödülleri töreninde, 3 farklı kategoride 7 sanayi kuruluşu Yeşil Nokta Sanayi Ödülüne, 7 sanayi kuruluşu da Yeşil Nokta Teşvik Ödülüne layık görüldü. Toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren 6 basın yayın kuruluşuna da Yeşil Nokta Basın Ödülleri verildi. Öte yandan, ÇEVKO Vakfı toplumsal bilgilendirme faaliyetlerine katkı veren sanatçı Zeliha Sunal ise törende Özel Ödül alan isim oldu.



Yeşil Nokta Sanayi Ödülü Kazanan Kuruluşlar



‘20 lt Yeni Plastik Bidon Projesi (POAŞ)’ ile Sarten Ambalaj ve ‘Strafor Gramaj ve Yoğunluğun Azaltılması’ projesiyle Vestel, Ambalaj Tasarımında Kaynak Azaltılarak Önleme Uygulamaları kategorisinde Yeşil Nokta Sanayi Ödülü kazandılar.



Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi ‘HKTM Yeşil Enerji Teknoloji Kompleksi’, Mey İçki ‘Alaşehir Rakı Fabrikası Atık Azaltım Çalışmaları’, Vestel ‘Vestel Beyaz Eşya Atık Yönetim Sistemi’ projeleriyle, Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları kategorisinde Yeşil Nokta Sanayi Ödülü almaya hak kazanan kuruluşlar oldular.



Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları kategorisindeki Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerinin sahipleri ise, ‘Kayra Vintage Şarapları Ürün Karbon Ayakizi Hesaplama ve Azaltma Projesi’ ile Mey İçki, ve ‘Unilever Sürdürülebilir Çay Tarımı Projesi’ ile Unilever oldu.



Yeşil Nokta Teşvik Ödülü Kazanan Kuruluşlar



Ambalaj Tasarımında Kaynak Azaltılarak Önleme Uygulamaları kategorisinde Yeşil Nokta Teşvik Ödülü alan kuruluşlar ise şöyle sıralandı: Doğadan Gıda ‘Doğa'dan Ambalaj’ projesi, Kaleseramik Çanakkale Kalebodur ‘Ahşap Ambalaj Malzemelerinde Tasarruf’ projesi, Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj ‘Baca Stant’ projesi.



Ant Gıda ‘Ant Gıda (Fora) Atık Yönetimi’ projesi, Kent Gıda ‘Atık Yönetiminde "Sıfır Atık Odaklı" Yalın Üretim Yaklaşımının Uygulanması’, Pak Gıda ‘Geri Kazanım; Geleceği Kazanım’ ve Tetra Pak Türkiye ‘Tetra Pak Türkiye Operasyonlarında Atık Yönetimi Uygulamaları’ projeleriyle Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları kategorisinde Yeşil Nokta Teşvik Ödülüne layık görülen kuruluşlar oldular.



Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün büyüyen ve güçlenen Yeşil Nokta ailesi üyelerinin çevre ile ilgili sürdürülebilir geri kazanım çalışmalarını kamuoyuna duyurmayı hedefliyor. Ödül sürecine katılan ve belirlenen kriterleri en yüksek oranda sağlayan kuruluşlarının yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendirmek ve aynı zamanda piyasaya süren konumda olan tüm firmaları benzer çalışmalara özendirmek ve teşvik etmek de ödüllerin hedefleri arasında yer alıyor.



Yarışmanın jürisi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Sıfır Atık Yönetimi Şb. Müdürlüğü, ASD - Ambalaj Sanayicileri Derneği, Boğaziçi Üniversitesi - Çevre Bilimleri Enstitüsü, ÇEVKO – Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, EGD - Ekonomi Gazetecileri Derneği, İSO - İstanbul Sanayi Odası, Çevre ve Enerji Şube Müdürlüğü, SKD – İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, TOBB - Ambalaj Meclisi, Yeditepe Üniversitesi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü kuruluşlarının temsilcilerinden oluşuyor.



ÇEVKO Vakfı Hakkında



ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla, 1 Kasım 1991’de ülkemizin 14 önde gelen sanayi kuruluşunun girişimleri ile kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir vakıftır. Kendi alanının ilk kuruluşu ve öncüsü olan ÇEVKO, sektörlerin geri dönüşüm yükümlüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, kaynağında ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım konularında toplumsal farkındalık ve bilincin artırılmasına yönelik çalışmalara da ağırlık vermektedir. 2003 yılında uluslararası “Yeşil Nokta” markasının Türkiye’deki kullanım hakkını elde eden ÇEVKO Vakfı, Avrupa’da çok yaygın olan bu markayı kullanan geri kazanım örgütleri ailesine katılmıştır.







Yeşil Nokta Hakkında



Yeşil Nokta ilk olarak 1990 / 1991 yıllarında Almanya’da Yeşil Nokta Sistemi olarak adlandırılan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama sistemine giren ambalajların belirlenmesi için kullanılmaya başlanmıştır.

Kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 1995 yılında “Packaging Recovery Organization Europe – PRO Europe” kurulmuştur. PRO Europe, kar amacı gütmeksizin, bu ülkelerin geri kazanım sistemlerine, her ülkeden bir sistem olmak üzere, Yeşil Nokta lisansı kullanım hakkını vermektedir. Yeşil Nokta; sanayi sorumluluğu simgeleyen, uluslararası bir model haline gelmiştir. Bir ambalajın üzerinde yer alan “Yeşil Nokta” işareti, o ambalajlı ürünü piyasaya süren ekonomik işletmenin ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini yeri getirdiği anlamına gelmektedir.

ÇEVKO Vakfı, 2003 yılında PRO-Europe’la yaptığı sözleşme ile uluslararası “Yeşil Nokta” markasının Türkiye’deki kullanım hakkını elde etmiştir. ÇEVKO, Avrupa’da çok yaygın olan bu markayı ülkemizde de kullanmak isteyen piyasaya sürenlerle alt lisans sözleşmesi yaparak kullandırmaktadır.



Yeşil Nokta;



Çoğunluğu AB üyesi 31 ülkede geçerlidir,

150.000’den fazla kuruluş ambalajları üzerinde Yeşil Nokta markasını kullanmaktadır,

Kullanıldığı ambalaj miktarı yıllık olarak 400 milyar adede ulaşmıştır,

Yaklaşık 540 milyon tüketiciyi kapsayan bir sistemi ifade etmektedir,

140’dan fazla ülkede tescilli bir markadır.







