Yılbaşı sofralarının özel lezzetleri yerini aldı

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, yaklaşan yeni yıl öncesi yılbaşı sofralarında ihtiyaç duyulan tüm lezzetleri ve yılbaşını anlamlı kılan süslemeleri, marketlerinde müşterileriyle buluşturmaya başladı.



CarreforuSA'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri kızarmış hindiden çeşidi bol ve taze mezelere, şarküteri ürünlerinden kuru yemiş çeşitlerine ve yerli tohumlardan üretilerek reyonlara ulaşan yerli meyvelere kadar birçok ürün, reyonlardaki yerini alarak marketlere "erken yılbaşı" getirdi.

Şirket, yılbaşı sofrasından hindiyi eksik etmeyenler için tercihe göre hindi dolması ya da yarım hindi şeklinde 28 Aralık Cuma günü saat 23.59'a kadar carrefoursa.com üzerinden sipariş alarak 31 Aralık akşamı belirtilen adrese tam saatinde teslim ediyor.

Yılbaşı akşamı için 199,99 TL'ye 7-8 kişilik porsiyon şeklinde hazırlanan doldurulmuş kızarmış bütün hindi iç pilav tercih edenlere bir kilogram karışık kızartma ve 300 gram mantar sote hediye ediliyor. Kalabalık olmayanlara ise 119,99 TL'ye 3-4 kişilik porsiyon şeklinde hazırlanan kızarmış yarım hindi tercihlerine ek olarak 500 gram iç pilav, 500 gram karışık kızartma ve 300 gram mantar sote veriliyor.

Tavuktan vazgeçmeyenlere ise 79,99 TL'ye 3-4 kişilik porsiyon şeklinde hazırlanan doldurulmuş roaster piliç seçeneği sunuluyor. Tavuk sipariş edenlere 500 gram kızartma hediye ediliyor.



- CarrefourSA'dan özel yılbaşı sepeti



Büyük ikramiyenin 70 milyon TL olduğu 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde, CarrefourSA bu yıl da Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ile müşterilerine büyük ikramiye heyecanına ortak olma fırsatı sunuyor. CarrefourSA, bu yıl Milli Piyango sahibi olmak isteyenlere kredi kartıyla satın alma imkanı da sağlıyor.



CarrefourSA, yılbaşında sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenler için özel bir yılbaşı sepeti hazırladı. Şirketin yılbaşı sepetinde, alkolsüz içeceklerin yanı sıra tavuk noodle paketinden ton balığına, kahve çeşitlerinden kuru yemiş ve patlamış mısıra, çikolata ve bisküvi çeşitlerinden kruvasana kadar zengin ürün çeşitleri yer alıyor. Yılbaşı sepeti, 13 Aralık ila 3 Ocak tarihleri arasında 103,25 TL yerine yüzde 46 indirimli fiyat avantajıyla 54,90 TL'den satışa sunuluyor.

Yeni yılı evlerinde karşılayacak olanlar için alışılagelmiş yılbaşı eğlencesi tombala, yılbaşının olmazsa olmazı çam ağacı ve yeni yıl süsleri ile geceye eşlik eden meze, kuru yemiş ve meyve çeşitleri de müşteriler için reyonlardaki yerini aldı.



- "Ekonomimiz adına bolluk ve bereket, müşterilerimiz adına da şans dolu bir yıl diliyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, her yeni yılın, yeni bir başlangıcın habercisi niteliğinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2018'i geride bırakıp 2019'a adım atarken başta ülkemiz adına birlik ve beraberlik, ekonomimiz adına bolluk ve bereket, müşterilerimiz adına da şans dolu bir yıl diliyoruz. Bugüne kadar imza attığımız ilkler bir yana, ülkemize kazandırdığımız yenilikler ve sunduğumuz ürün çeşitliliği ile tüketiciler adına en iyi alternatifleri sunan marka olduk. CarrefourSA olarak tüm Türkiye'nin yeni yılını kutlarız."