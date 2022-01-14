Yılbaşında en çok ulaşıma harcadık

Ödeme teknolojileri alanında dünyanın önde gelen kuruluşu Mastercard’ın, Masterpass kart saklama altyapısı üzerinden elde ettiği harcama verilerine göre yılbaşı alışverişinde en büyük payı ulaşım giderleri aldı. 2021’in son günlerinde, sevdiklerimize kavuşmak için geçen yıla göre neredeyse dört katı fazla ulaşım harcaması yaptık. Özellikle tren, otobüs ve uçak harcamalarında bir önceki yıla kıyasla ciddi bir artış yaşandı.

Sosyalleşmeyi çok özledik

Aralık ayında Masterpass kullanıcıları bütçelerinden en büyük payı ulaşımdan sonra kültür-sanat bilet harcamalarına ve ev dekorasyon ürünlerine ayırdı. Pandemi koşullarına tüm dünyanın daha fazla uyum sağlamasıyla birlikte, sosyalleşmeye olan özlem de ortaya çıktı. Masterpass verileri de bu umuda destek olan ve nasıl sosyalleştiğimizi gösteren sonuçları önümüze koyuyor. Bir süredir uzak kalınan yüz yüze konserler, gösteriler için yapılan harcamalar 2020 yılına göre yüzde 137’lik artış ile sıralamada ikinci sırayı aldı.

Evdeki konfor hala önemini koruyor

Sosyal hayatımıza hızlı bir dönüş olsa da evdeki konfor hala önemini koruyor. Dekorasyon harcamalarında, pandemi koşullarının en yoğun hissedildiği Aralık 2020’ye göre herhangi bir düşüş gözlenmedi. Bu da pandemi koşulları değişse de evdeki konforun hala önemli olduğunu gösteriyor.

Giyim harcamaları ilk beşte

2021 yılında da giyim için yapılan harcamalar bütçedeki yerini korudu. Giyime yönelik harcamalar 2021 Aralık ayında da ilk beşteki yerini korurken, aynı dönemdeki giyim harcamaları geçen senenin yaklaşık 1,5 katı olarak gerçekleşti.

Daha çok kahve içiyoruz

Kahve hayatımızın vazgeçilmezlerinden birisi olmaya devam ediyor. 2021 yılı yeme-içme harcamalarında kahve tüketimine ayrılan pay dikkat çekerken, genel yılbaşı alışveriş harcamaları ise geçen seneye oranla üç kata yakın artış gösterdi.

Mastercard Hakkında

Mastercard ödemeler sistemi alanında faaliyet gösteren global bir teknoloji şirketidir. Dünyanın en hızlı ödeme işlemleri ağına sahip Mastercard; tüketicileri, finans kuruluşlarını, iş yerlerini, kamu ve özel sektörü, 210’u aşkın ülkede birbirine bağlamaktadır. Mastercard'ın sunduğu ürünler ve çözümler; alışveriş, seyahat, iş ve finans yönetimi gibi günlük ticari faaliyetlerin herkes için daha kolay, daha güvenli ve daha verimli olmasını sağlamaktadır.