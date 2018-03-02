Yıldız Holding'de neler oluyor? Şubat başında Ülker markasının da sahibi Yıldız Holding ile ilgili haberler piyasanın gündemine bomba gibi düştü.

Boloomberg HT’nin ilk defa gündeme getirdiği habere göre Godiva, McVities ve Ülker markalarının sahibi Yıldız Holding 6 milyar dolarlık borçlarının bir kısmının yeniden yapılandırması için bankalarla bir araya geldiği anlatılıyordu. Haber sonrası haliyle “Yıldız Holding zorda mı?” türü sorular soruldu. Durumu özetleyen bir açıklama önce KAP’a yapıldı. Yapılan ilk açıklamada borçluluk durumunun uluslararası standartlara oranla düşük olduğu belirtildi. Ardından ikinci açıklama da Yıldız Holding’in patronu Murat Ülker’den geldi. Ülker, 6 milyar dolarlık kredi borcunun 1 milyar dolarlık kısmının yeniden yapılandırılması konusunda anlaşma sağlandığını anlattı. Bankalarla olan toplantıyı da “olağan yıllık bilgilendirme toplantısı” olarak niteledi.



Bu haberlerden sonra biz de hem bu haberin nasıl sızdığını araştırmaya başladık. Araştırma sırasında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker ve Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan imzalı bir mektubun 10 bankaya 29 Ocak 2018’de gönderildiğini öğrendik. Bu mektubun peşine düştük ve ulaştık. Söz konusu mektup, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, HSBC Bank, Denizbank ve QNB Finansbank’a ulaştırılmış. Mektubun nasıl sızdığına gelince... Görüşmeye katılan bankacılardan biri Yıldız Holding ile çalışmayan bir bankanın genel müdürüne konuyu anlatmış. İsmi bizde saklı olan bu bankacı da bilgiyi gazeteciye ulaştırmış.



Mektubun içeriğine gelince… Mektupta yapılan satın almalar özetleniyor ve Holding’in cirosunun 12 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Satın almalarda toplam 6 milyar dolar kredi kullanıldığı bilgisi veriliyor. Grubun 12 şirketinin üç ayrı türde 36 kredi kullandığı belirtiliyor. Mektupta bankalara şu öneri yapılıyor:

“Bizim düşünebildiğimiz yöntem, görüşmeye davet ettiğimiz bankaların tümünün katılımıyla ve kendi aralarında belirleyecekleri bir adlandırma ile olabilir. Her bankanın bugüne kadar vadesi gelmiş anapara ve faiz toplamı kadar bir tutarda Gruba yeni bir kredi tahsis etmek suretiyle bu ortak kredilendirmeye katılması. Her bankanın yeni tahsis ettiği bu krediyi mevcut alacaklarının tahsili şeklinde kullandırması. Kullandırılan bu kredinin ana para teşkil etmesi ve o günden itibaren faizlendirilmesi. Böylece tahsis edilen kredilerin ortak teminatını oluşturmak üzere de, Grubumuzca belirlenen gayrimenkuller üzerinde tüm bankalar lehine garameten müşterek ipotek tesis edilmesi. Böylece yeni tahsis edilen kredinin yapısı kullandırım tarihi bugün, vadesi 3+1+5 olmak üzere toplam 9 yıl, faiz oranı mevcut akti faiz oranları ortalaması, teminatı garameten müşterek ipotek şeklinde olacaktır.”





Yıldız Holding’in önerisi bu… Bankaların bu şartları kabul edip etmediğini araştırıyoruz. Yeni bilgi akışı olursa paylaşmaya devam edeceğiz…

(paradergisi)