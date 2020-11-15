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Yılın gökdeleni ödülünü aldı

Emporis Yılın Gökdeleni Ödülü, Rusya’ın St. Petersburg şehrindeki Lakhta Center projesiyle Rönesans Holding’in oldu. Rönesans İnşaat tarafından inşa edilen Lakhta Center, Emporis Yılın Gökdeleni Ödülü’ne layık görüldü. Dünyanın dört bir yanındaki en yüksek binaları ve nefes kesen mimari projeleri ödüllendiren “Emporis Gökdelen Ödülü” 20 yıllık tarihinde ilk kez Rusya'da gerçekleştirilen bir projeye verildi.

Yılın gökdeleni ödülünü aldı

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Lakhta Center, 462 metre yüksekliğiyle sadece Rusya’nın değil, Avrupa’nın da en yüksek binası unvanına sahip ayrıca dünyanın en yüksek binaları arasında 14. sırada bulunuyor.

Dış yapısı neredeyse 90 derece dönen beş kanattan oluşan Lakhta Center’in bu olağandışı tasarımından oldukça etkilenen jüri, projede çevre dostu ve enerji tasarruflu teknolojiler kullanılmasının da birincilik ödülünde payı olduğunu belirtiyor. Dünyanın kuzeyindeki en yüksek gökdelen olan Lakhta Center, alışılmadık soğuk havaya uygun olarak, ısı kaybını en aza indiren ve enerji tasarrufuna destek veren cepheleri ile dikkat çekiyor.

Rekorların projesi: Lakhta Center

Lakhta Center projesinde beton dökme işleminde kullanılan 19,624 metreküp beton dünyanın en hacimli kesintisiz beton dökme işlemi olarak Guinness Dünya Rekorları kitabı tarafından tescil edildi. Toplam ağırlığı yaklaşık 670 bin ton olan Lakhta Center’ın inşaatında kullanılan kazıkların çapı yaklaşık 2 metre boyunda. Bu alanda da Dünya Rekorunun sahibi olan projede, kazıkların inşa edildiği derinlik ise tam 82 metre uzunluğunda.

Usain Bolt’la yarışan asansör!

Lakhta Center yüksek teknolojisiyle de dünyanın sayılı mimari projeleri arasında yer almaktadır. Projenin gökdelen bölümünde toplam 34 yüksek hızlı asansör bulunuyor. Asansörlerin hızı saniyede 8 metreye kadar ulaşabiliyor.

Enerji Tasarrufu ve Yeşil Teknolojiler

Lakhta Center, inşaat projesinin ekolojik verimliliği için “LEED for Core & Shell” Gold sertifikası aldı. Yeşil teknolojilerin sayesinde enerji tüketimi tahminleri %40'a kadar azaltıldı. Uzmanlara göre, yeşil teknolojilerin kullanımının kendini 20 yıl içerisinde amorti etmesi bekleniyor. Ayrıca, projede kullanılan akıllı ön cephe tasarımı, yeni nesil yangın söndürme sistemi ve asılı kat stratejisi, bina genelinde güvenliği ve enerji verimliliğini artırırken, üst düzeyde bir ses yalıtımı sağlıyor.

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