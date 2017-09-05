Yine dönüş çilesi yaşandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ-İstanbul karayolunun Üniversite ve Yeniçiftlik kesiminde Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler trafikte yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin son günü Tekirdağ, Çanakkale ile Avşa ve Marmara adalarındaki tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk yaşanıyor.

Yoğunluk nedeniyle zaman zaman yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, İstanbul-Tekirdağ yönünde ise ulaşım normal akışında seyrediyor.

Araç yoğunluğu Üniversite mevkisinden Yeniçiftlik mevkisine kadar uzanıyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, tatilden dönenler için karayollarında oluşturdukları kontrol noktalarında denetimlerini arttırdı.