Yumurta üreticiliğini uygulamalı öğreniyorlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesinde eğitim gören öğrenciler, "Yumurta Üretim Projesi" kapsamında kurulan 7 kümeste, Türkiye'nin ilk yerli markası olma özelliği taşıyan 250 adet "ATAK-S" ebeveyn tavuk ve 30 horozu elleriyle besliyor. Öğrenciler, günlük topladıkları yumurtaların kalite değerlendirilmesine de katılıyor.

Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan Filik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir'in büyükbaş hayvancılığın yanı sıra hem iklim hem de topoğrafik özellikler itibarıyla kanatlı üretimine de çok uygun olduğunu söyledi. Filik, Ankara, Kayseri, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale gibi illerin merkezinde bulunan kentin bu alanda büyük bir atılım yapabileceğini belirtti.

Fakülte ile Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezinin, Kırşehir'de sadece 4 olan işletme sayısı ve yıllık 500 bin olan yumurta kapasitesinin artırılması için proje hazırladığını anlatan Filik, bu kapsamda ziraat fakültesi yerleşkesine damızlık işletme niteliğinde 7 kümes kurulduğunu ifade etti.

Bu kümeslerde 250 ATAK-S tavuğu ve 30 horozun yetiştirilmeye başlandığını dile getiren Filik, geçen yıl başlanılan çalışmalarda kısa süre içinde yumurta, döllü yumurta veya civciv satışı yapabilecek aşamaya geldiklerini bildirdi.

Filik, öğrencilerin bu kümeslerde tavuk yetiştiriciliğiyle yumurta üretimi ve performans analizlerinin her aşamasında aktif görev aldığını belirterek, "Üniversitemizde yürütülen Yumurta Üretim Projesi ile yumurta kalite kriterleri belirleniyor. Öğrencilerimiz birebir tavuk yetiştiriciliği ve yumurta üretim aşamalarında görev alıyor, elleriyle kümeslerden yumurtaları topluyor, yemlerini kendileri veriyorlar." dedi.

- Öğrenciler uygulamalı eğitimden memnun

Yükseklisans öğrencisi Orhan Çetinkaya da Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Yem Biyoteknolojisi Laboratuvarında yumurta kalite analizlerini yaptıklarını söyledi.

Kümeslerde tavuk ve horozların beslenmesi ve yumurtaların toplanması çalışmalarına katıldıklarını anlatan Çetinkaya, yumurta tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreci yaşayarak öğrendiklerini söyledi.

Kanatlı yetiştiriciliği ve yumurta kalitesiyle ilgili aldıkları teorik bilgileri kümeslerde çalışarak uyguladıklarını dile getiren Çetinkaya, yumurtaların satış aşamasında da görev aldıklarını aktardı.

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü lisans öğrencisi Merve Aykut da ziraat mühendisi adayı olarak kümeste hayvanlarla ilgilenmenin iyi bir motivasyon kaynağı olduğunu, daha çok bilgi için laboratuvarlarda çalıştıklarını belirtti.