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Yurt başvuru sonuçları açıklandı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin başvuru sonuçları açıklandı.

Yurt başvuru sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin başvuru sonuçları açıklandı.
KYK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurtlarda kalabilmek için yapılan başvuru sonuçları, kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını "e-devlet" üzerinden kolayca yapabilecek.
Öğrencilerin, 9 Eylül 23.59'a kadar e-devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr adresinden kayıtlarını yaptırmaları yeterli olacak. İsteyen öğrenciler, kazandıkları yurda giderek şahsen kayıt yaptırabilecek.
Yedek yerleştirme tarihleri
Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilk üç yedek yerleştirme tarihi de açıklandı. Buna göre ilk yedek yerleştirme 11 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 14 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme de 18 Eylül'de yapılacak.
Ayrıca yıl içinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle başvuru alınarak öğrencilerin yerleştirilmesine devam edilecek.
İlk kayıt ücretleri Ziraat Bankası'na yatırılacak
İlk kayıt ücretleri, Ziraat Bankası üzerinden ödenecek. Yurt hakkı kazanan öğrenciler, kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan "e-ödeme" ekranından ilk kayıt ücretini ödeyebilecek.
Yurt kayıtları e-devlet üzerinden yapılacak
İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yurt kayıt işlemleri linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu olmayacak.
Muhabir: Yeşim Sert Karaaslan

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Yurt BaşvurularıYedek YerleştirmeTürkiyeKredi Ve Yurtlar Kurumu
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