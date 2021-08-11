Yüzlerce helikoptere, yangın söndürme aparatları takılabilir

Siyaseti bu işe de bulaştırdık, sadece konuşuyoruz, büyük bir akıl tutulması durumuyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin mevcut imkanlarını verimli kullanamadığımızdan yangınları seyrediyoruz. Kısır döngüye girmiş bir THK uçak tartışmasıdır gidiyor! Türkiye'de bir şekilde uygun aparatlar ve pilotaj eğitimleriyle yangın söndürme sürecinde aktif rol alabilecek 400'ün üzerinde helikoptere sahiptir.

Helikopterlere su alma, depolama ve boşaltma aparatları sonradan takılabiliyor. İhtiyaç olduğunda kullanılabiliyor.

Helikopterler bindirilmiş yüklerin 3 katına kadar asılı yük taşıyabiliyorlar. Bu da TSK envanterindeki helikopterlerin ihtiyaç anında 4-15 ton arası su taşıyabilmesine olanak verir. Envanterdeki helikopterlerin bir kısmı gece uçuş kabiliyetine sahiptir, aktif olarak gecede kullanılabilir.

TSK envanterinde Eurocopter Cougar adlı yüksek taşıma gücüne sahip 70'in üzerinde helikopter var. TSK, Polis ve OGM'nde 100'ün üzerinde UH-1 genel maksat helikopteri var. Yine 12,7 ton yük taşıma kabiliyetine sahip 11 tane CH-47 Chinook helikopter var.

TSK, emniyet ve çeşitli kurumlarda Sikorsky UH-60 Black Hawk'lardan 100'ün üzerinde gelişmiş genel maksat helikopteri var.

Bunların dışında Baykar Technologies gibi Türkiye'nin gururu IHA üreticilerimiz ve envanterlerinde yüzlerce IHA'ları var. Yangın riski yüksek bölgeler, gece-gündüz, 7/24 devriye uçuşu yapacak onlarca IHA ile kontrol altında tutulabilir. Yapay-zeka teknolojileri ile yangınlar anında tespit edilebilir, hatta failleri takip edilip yakalanabilir.

Helikopterlerimize biran önce, yangın söndürme aparatları geliştirilmeli ve kazandırılmalıdır. Barış zamanında helikopter pilotları yangınla savaş ve aparatların etkili kullanımı konusunda da eğitilmelidir.

Türkiye'nin ormanları milli servetimizdir ve TSK'nın himayesinde TSK'nın hava gücüyle acil olarak korunmaya alınmalıdır.

Yüzlerce yılda oluşan ormanlarımızı birkaç günde kaybediyoruz.