Zade Vital enerjik ve dirençli olmanın yolunu açtı

Bedensel özelliklerimiz, sağlık ihtiyaçlarımız ve metabolizmamız tıpkı parmak izlerimiz gibi bize özel. Son yıllarda bütünsel sağlığın korunmasının öneminin daha da anlaşılmasıyla birlikte tek tip besin destekleri de bireysel ihtiyaçlara odaklanan, kişiselleştirilmiş konseptlere dönüşüyor. Sağlıklı yaşam dostu Zade Vital, insanların farklı ihtiyaçlarına göre belirlenen besin takviyelerini tohumların doğal gücünü, vitaminleri, mineralleri ve soğuk sıkım yöntemle elde edilen yağları içeren, farklı kapsüllerin bir blisterde buluştuğu yenilikçi “Concept” ile bir araya getiriyor.

Bağışıklık sistemini desteklemeyi amaçlayan Zade Vital Concept Support, karamürver ekstresi, D3 vitamini, C vitamini, çörek otu ve zeytin yaprağı ekstresi gibi pek çok kıymetli içeriği tek bir pakette buluşturarak, 10 farklı bileşenden oluşan güçlü kombinasyonu ile gün boyu bütünsel sağlığa katkıda bulunuyor.

Concept Support, Türkiye’de ilk kez, bir pakette üç farklı kapsül içeriği ile özellikle mevsim geçişlerinde ve soğuyan havalarda genel sağlığın ve canlılığın korunmasına çok yönlü destek sağlıyor. İçeriğindeki;

C vitamini, Çinko, Bakır ve Selenyum içeren kapsüller güne taze ve enerjik bir başlangıç yapmaya yardımcı oluyor. Bağışıklık sistemine, enerjiye, yorgunluk ve bitkinliğe karşı destek oluyor. Akşamüzeri alınan ikinci kapsül ise yoğun geçen bir günün ardından azalan enerjiyi yenilemeyi kolaylaştırıyor.

içeren kapsüller güne taze ve enerjik bir başlangıç yapmaya yardımcı oluyor. Bağışıklık sistemine, enerjiye, yorgunluk ve bitkinliğe karşı destek oluyor. Akşamüzeri alınan ikinci kapsül ise yoğun geçen bir günün ardından azalan enerjiyi yenilemeyi kolaylaştırıyor. Karamürver, Pelargonium, Zeytin yaprağı ve Beta glukan içeren kapsüller, gün içinde maruz kalınan çevresel faktörlere karşı etki ederek, aktif bir gün için büyük bir katkı sunuyor.

içeren kapsüller, gün içinde maruz kalınan çevresel faktörlere karşı etki ederek, aktif bir gün için büyük bir katkı sunuyor. Gece kullanımı önerilen Çörek otu yağı ve D3 vitamini içeren kapsüller ise bağışıklık sisteminin dengeli ve sağlıklı çalışmasını destekleyerek, yeni bir gün için hazırlanmaya yardımcı oluyor.

Zade Vital, yenilikçi ürünü Concept Support ile havaların soğuması ve kapalı ortamlarda geçirilecek vakitlerin artması ile artacak sağlık risklerine karşı gün boyu devam eden koruma sunuyor.

***Takviye edici gıdaları kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.

ZADE VITAL® HAKKINDA

Zade Vital Doğal Besin Destekleri Serisi, tohumun doğduğu Anadolu topraklarından çıkan, Akdeniz ve Karadeniz’in sağlık fışkıran bitki ve meyvelerinden güç bulan Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markasıdır. 135 yıldır “nesiller boyu sağlık” ilkesi ile çalışan Helvacızade Grubu yoğun Ar-Ge yatırımı gerektiren ilaç sektöründe, üniversite ve sanayinin bilgi birikimi ve imkanlarını biraraya getirerek, 2012 yılında Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi ARGEFAR ile işbirliği içinde Zade Vital’i toplumla buluşturmuştur. Zade Vital, binlerce yıldır şifa ve güzellik amaçlı kullanılan bitki, meyve ve tohumları Ar-Ge ile birleştirerek dünyanın en zengin Soğuk Pres ürün çeşitliliğini sunmuştur. Bitki, meyve ve tohumları hiçbir ısıl işlem ve kimyasal işlem görmeden üreten Zade Vital, geniş ürün

yelpazesi ile sadece belirli coğrafyalarda yetişen bitkileri, uluslararası GMP (Good Manufacturing Practices) standartlarında üreterek, farmasötik formda tüm dünya ile buluşturmaktadır. Zade Vital ürünleri Türkiye genelinde 16.590 eczanede, sadece doktor ve eczacı danışmanlığında insanlarımızla buluşmaktadır. Zade Vital;

Nutrasötik ve Kozmesötik kategorileri ile 130 farklı ürün çeşidi ve 537 farklı ürün formu ile çocukluktan itibaren yaşamın her döneminde daha iyi hissetmek, yaşlanma etkilerini geciktirmek, hastalıklardan korunmak, güç ve enerji kazanmak, cildin sağlık ve güzelliğini korumaya ve sağlıkla yaş almaya destek olmaktadır. 2017 yılında

ABD Chicago’da Zade Global Inc. şirketini kuran Helvacızade Grubu, dünya genelinde Zade Vital markası ile sağlık alanında fark yaratmak için çalışmalarına hızla devam etmektedir. Zade Vital hakkında detaylı bilgi için; www.zadevital.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.