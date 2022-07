Zade Vital ile Kemik ve Eklem Sağlığına Sıra Dışı Destek!

İyi yaşam tutkunlarının tercihi Zade Vital, eklem sağlığını desteklemek için özel olarak geliştirilen UC II, Doğası Değiştirilmemiş Tip II Kollajen ile sağlıklı eklemlere ve hareket özgürlüğünün korunmasına yardımcı oluyor. Günde bir kez pratik kullanımı ile her yaşta eklem sağlığının korunmasını destekleyen Zade Vital UC-II Tip II Kollajen, erişkinlerde hareketliliğin korunmasına yardımcı olurken ilerleyen yaşlarda eklem yorgunluğunun ve eklemler üzerinde artan baskının yarattığı etkilerin azaltılmasında yardımcı oluyor. Eklem hareketliliğini, işlevini ve esnekliğini önemli ölçüde iyileştirmeye destek oluyor. Zade Vital tarafından Ege Üniversitesi ARGEFAR iş birliği içinde sunulan Zade Vital UC-II Tip II Kollajen, patentli etken madde ve 40 mg’lık küçük boyuttaki kapsülleri ile kanıtlanmış etkinlik ve yüksek tolerabilite sağlıyor. Zade Vital UC-II aynı zamanda FDA NDI (U.S. Food and Drug Administration New Dietary Ingredients / ABD Gıda ve İlaç Dairesi) Yeni Beslenme Bileşeni Onayı ile güvenilir olduğunu gösteriyor. Zade Vital Tesisleri’nde uluslararası GMP standartları ve 18 farklı kalite ve sistem sertifikası ile üretilen Zade Vital UC-II eczanelerde sunuluyor.