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Ziyaretçi akını oldu

Anıtkabir'i 11 ayda 6 milyon 391 bin 238 kişi ziyaret etti.

Ziyaretçi akını oldu

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanlığı, bu yılın 11 ayında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret edenlerin sayısını açıkladı.
Verilere göre 11 ayda 6 milyon 391 bin 238 kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir'i, Atatürk'ün vefatının 79. yılı dolayısıyla kasım ayında 1 milyon 670 bin 732 kişi ziyaret etti.
Anıtkabir'e, yabancı uyruklular da yoğun ilgi gösterdi. Açıklanan verilere göre Anıtkabir'i 11 ayda 161 bin 344 yabancı uyruklu ziyaret etti.
2016 yılında Anıtkabir'i 4 milyon 598 bin 617 kişi ziyaret etmişti. Bu rakam 2015'te ise toplam 5 milyon 68 bin 608 olarak gerçekleşmişti.
Muhabir: Sinan Uslu

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