Zoom'da ilk eylem yapıldı kadın cinayetleri protesto edildi

“Pandemi Döneminde Turizmin Geleceği” toplantısında konuşan Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, “Kadına şiddet ve cinayet suçtur ben bu yaşananlara cinayet bile diyemiyorum, kadınlarımızın ve kızlarımızın yaşadığı bu zulüm vahşet” diye konuştu.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Meeting Point Turkey CEO Kamil Özil, Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı, ZOOM Platformu üzerinden gerçekleştirilen “Pandemi Döneminde Turizmin Geleceği” turizm toplantısı ZOOM üzerinden ilk kez gerçekleştirilen bir eyleme şahitlik etti.

Protestoda “Bu Son Olsun” sözleri defalarca dile getirildi. Toplantıya beyaz giyerek gelen kadın katılımcılar öldürülen kadınlarımızın ve kızlarımızın melek olduğunu ifade etti. Kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliliğinin giderilmesi gerektiğini ifade eden Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Aydoğdu, “Bunun için kadınlara yönelik cinayetleri ve şiddeti önlemek için sosyal politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Canımız gerçekten çok yandı artık bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz” dedi.

Opera ve Devlet Sanatçısı Özlem Abacı, Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Aydoğdu ve Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi Komite Üyesi Demet Kalendergil’in katkıları ile gerçekleştirilen “Kadına Şiddet ve Cinayet Suçtur” protestosu tüm konuşmacılar ve katılımcılar tarafından desteklendi.

Çoğunluğu gazetecilerden oluşan ve iş dünyasının farklı sektörlerinde bulunan iş insanları videoya destek verdi. Toplantı çoğunluğu kadından oluşan bir farkındalık videosu ile sona erdi.