Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar almanya fransa türkiye BIST manşet
Kiler GYO atakta
Kiler GYO atakta
Dolarla yattık dolarla kalktık
Dolarla yattık-kalktık
Sinema plajda
Sinema plajda
Herşey birarada
Herşey birarada
Yeşil tahvile ulaştı
Yeşil tahvile ulaştı

Zoom'da ilk eylem yapıldı kadın cinayetleri protesto edildi

Geçtiğimiz günlerde Pınar Gültekin’ in cinayete kurban gitmesi ile birlikte gündemden eksilmeyen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklenmiş oldu. Bu duruma sessiz kalmayan “Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi” komitesi Kadın cinayetleri ve Kadına yönelik şiddet olaylarını ZOOM online platformunda gerçekleşen turizm toplantısında protesto etti.

Zoom'da ilk eylem yapıldı kadın cinayetleri protesto edildi

“Pandemi Döneminde Turizmin Geleceği” toplantısında konuşan Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, “Kadına şiddet ve cinayet suçtur ben bu yaşananlara cinayet bile diyemiyorum, kadınlarımızın ve kızlarımızın yaşadığı bu zulüm vahşet” diye konuştu.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Meeting Point Turkey CEO Kamil Özil, Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı, ZOOM Platformu üzerinden gerçekleştirilen “Pandemi Döneminde Turizmin Geleceği” turizm toplantısı ZOOM üzerinden ilk kez gerçekleştirilen bir eyleme şahitlik etti.

 Protestoda “Bu Son Olsun” sözleri defalarca dile getirildi. Toplantıya beyaz giyerek gelen kadın katılımcılar öldürülen kadınlarımızın ve kızlarımızın melek olduğunu ifade etti. Kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliliğinin giderilmesi gerektiğini ifade eden Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Aydoğdu, “Bunun için kadınlara yönelik cinayetleri ve şiddeti önlemek için sosyal politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Canımız gerçekten çok yandı artık bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz” dedi. 

Opera ve Devlet Sanatçısı Özlem Abacı, Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Aydoğdu ve Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi Komite Üyesi Demet Kalendergil’in katkıları ile gerçekleştirilen “Kadına Şiddet ve Cinayet Suçtur” protestosu tüm konuşmacılar ve katılımcılar tarafından desteklendi.

Çoğunluğu gazetecilerden oluşan ve iş dünyasının farklı sektörlerinde bulunan iş insanları videoya destek verdi. Toplantı çoğunluğu kadından oluşan bir farkındalık videosu ile sona erdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EGD Başkanı Celal ToprakZoomKadın Girişimcileri Destekleme ZirvesiOpera Ve Devlet Sanatçısı Özlem AbacıFatma AydoğduKadına Şiddet Ve Cinayet SuçturKadın CinayetleriKadına Yönelik şiddet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.