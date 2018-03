Zorlu Holding, lise robotik takımlarına desteğini artırdı

İSTANBUL (AA) - Zorlu Holding, geçen yıl İzmir Güzelbahçe Bahçeşehir Fen Lisesi robotik takımına verdiği desteği, bu yıl Robert Koleji ve Gültepe Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ne de destek vererek büyüttü.

Zorlu Holding açıklamasına göre, teknolojiye ve inovasyona dayanan, daha akıllı bir yaşama işlerlik kazandırarak bu anlayışı hayata geçirmek isteyen Zorlu Holding, geçen yıl İzmir Güzelbahçe Bahçeşehir Fen Lisesi robotik takımına destek verdi. Holding 2018 yılında ise desteğini Robert Koleji ve Gültepe Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin robotik takımlarıyla genişletti.

Zorlu Holding proje kapsamında, İzmir Güzelbahçe Bahçeşehir Fen Lisesi, Robert Koleji ve Gültepe Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin robotik takımlarına, yıl boyunca maddi ve manevi destek verecek. Zorlu Holding, geçtiğimiz günlerde Vestel’in ev sahipliğinde 3 lisenin robotik takımı öğrencilerini ve mentor hocalarını Manisa Vestel City’de ağırladı.

Öğrenciler, tasarladıkları projelerin taslaklarını Vestel Ar-Ge ve üretim mühendisleriyle kritik yapma, geri bildirim ve görüş alma olanağını buldu. Öğrenciler ayrıca, ilk yardım, iş güvenliği ve yangın eğitimlerini de Vestel’in İş Güvenliği uzmanlarının eğitmenliğinde tamamladı.







- Zorlu Holding’in desteği sürecek







Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu, inovasyon alanında fikri olan, üretmek isteyen ve bu konuda çaba sarf eden gençleri desteklemek ve yetenekleri Türkiye’ye kazandırmak istediklerini belirtti.

Alemdaroğlu, "Özellikle yaşadığımız dijital çağda, inovasyon ve teknoloji sadece günümüz için değil, geleceğimiz açısından da son derece önemli. İnovasyon ve teknolojinin öneminin bilincinde olan ve bu alanda hayallerini gerçeğe dönüştüren bir kurum olarak, gençlerimize esin kaynağı olmayı, onları desteklemeyi sürdürüyoruz. Gençlerimizin, hayallerine ve girişimci ruhlarına inanıyoruz; 3 takıma da bu yıl Türkiye ve ardından ABD’de gerçekleşecek yarışmalarda başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.







- Geçen yıl "Rookie All Star" ödülü almışlardı





Açıklamada verilen bilgilere göre, Zorlu Holding’in geçen yıl desteklediği İzmir Güzelbahçe Bahçeşehir Fen Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden oluşan 13 kişilik "4th Dimension 6429" takımı, 6 haftada ürettiği robot ile 16-19 Mart’ta ABD’de yapılan FIRST Robotics Competition San Fransisco Regional’de büyük bir başarıya imza atarak En İyi Çaylak Takımı (Rookie All Star) ödülünün sahibi olmuş,19-22 Nisan 2017'da Houston'da düzenlenen World Championship'e katılmaya hak kazanmıştı.