Dr. Burcu AKKAYA TELCİ

Merhaba… Zaman çok hızlı geçiyor. Bu köşeye yazmayalı tam bir yıl olmuş.

Geçen hafta, EGD (Ekonomi Gazetecileri Derneği)’nindavetiyle, turizm konulu bir toplantıya katıldım. Zoom üzerinden yapılan ve farklı mesleklerden insanların bir araya geldiği toplantı; kurulmakta olan TU-AR’ın (Turizm Araştırma Geliştirme Platformu) çalışmalarına ilişkindi. TU-AR platformu; Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak ve YAPDER ekibi tarafından başlatılan yeni bir girişim. Böyle bir çalışma, daha önce; Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) düzenlediği on-line bir toplantıda, sektörün önde gelen isimleri tarafından önerilmiş. Bu ilk toplantıda, neler yapılırsa özellikle kültür turizminde daha iyi gelişmeler yaşanacağı üzerinde duruldu ve katılımcılar, turizm sektörünün de küresel salgının etkisi altında olması nedeniyle; günümüzdeki sıkıntılarına çıkış yolu aramak üzere düşündükleri çeşitli çözüm önerilerini paylaştı.

Bayburt’tan katılan iş dünyasının önemli isimlerinden Kenan Yavuz, orada bir etnografya müzesi inşa ettiklerini anlattı. Yaşayan müze konseptine uygun olarak, gelen insanların içinde zaman geçirip, köyde yaşamı deneyimleyebilecekleri bir müze olmuş. Şimdiye kadar yaklaşık 8 bin ziyaretçi gelmiş. Daha çok beyaz yakalı turistlere hitap eden ve tabiatla buluşmayı sağlayan bir kültür turizmi yapısı kurmak istemişler. Yavuz, müzeyi, Bayburt kültürünün tanıtımını yapan alternatif bir müze olarak tanımlıyor. Toprak’ın deyimiyle, “İnsanlar doğduğu yerde doysun mantığıyla hayata geçirilmiş”.

Friterm Yönetim Kurulu Başkanı Metin Duruk, “İnsan bir bölgeye niçin gider?” sorusunun cevabının bulunması gerektiğini, bunun da alternatif hikâyelerin yazılması ile olacağına inandığını, daha çok araştırma yapılırsa bu hikâyelerin yazılabileceğini anlattı. İspanya Camino yolu yürüyüşü örneğini vererek, “Bir hikâyesi var ve çok insan gidiyor. Türkiye’nin de bu potansiyeli var.” dedi.

Dedeman Otelleri’nin önemli isimlerinden Nadir Kadakal, konaklama sektöründen bir insan olarak, küresel salgın(pandemi) sürecinde güzel çalışmalar yaptıklarını söylerken “Bu konuda mütevazı olmayalım” dedi. Fiziki koşullar ve hizmet sektörü olarak dünyada bir numara olduğumuzu; deniz,kum, güneşin tabii ki öne çıkarılmasını ama bu kıskaca takılıpkalınmamasını, kongre turizminin de özellikle üst gelir grubundan insanlara hitap ettiği için çok önemli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Gıda Mühendisi Elif Attepe, gastronomi turizminin önemi, Maxi Haber Genel Yayın Yönetmeni Aykut Altındağ ise, bir şeyler olabilmesi için birilerinin görmesi gerektiği, farkındalık artınca, insanların “biz kurallara uyarak tatile gidebilirmişiz” diyebilecekleri üzerinde durdu. Yücedağ,‘gezelim görelim’ dışında da daha kaliteli turizm programlarına ihtiyaç olduğunu düşündüğünü belirtti. Ekonomi Gazetecileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Serap Girgin Baykal, turizm sektörünün önde gelin isimlerinden Sevda Yılgaz’la yaptıkları programdan bahsederek, önümüzdeki on yıl içinde çok farklı turizm tarzları çıkacağını, örneğin Tokat’ta tarım turizmi yapıldığını söyledi. Ayrıca bu yeni oluşumun sürdürülebilir olacağına inandığını belirtti.

Reklam sektörünün en önemli isimlerinden Selim Tuncer, “Anadolu boydan boya bir kültürel servet.” derken, Anadolu’nun farklı iklimlerin aynı yerde yaşanabildiği bir ekoton olduğunu ancak bunun kültürel sermayeye dönüştürülemediğini düşündüğünü anlattı. Ağrı’da, ‘Nuh’un Gemisi’ dendiğinde oradaki turizmin rakipsiz olacağını söyledi. Berk Hacıgüzeller, olaya global dünyanın zenginliği açısından bakarak, ülkelerin vatandaşlarının tercihleri üzerine bir envanter çalışması yapılarak bir rota çizilebileceğini söyledi.

Nurten Sırma, bir belgelendirme şirketinde çalıştığını ve artık beklentilerin çok değiştiğini; otellerde kapıların, Qr kodla açılması gibi bir dijital dönüşüm beklendiğini anlattı.

Sonuç olarak, küresel salgın, özellikle ekonomik ve teknolojik anlamda, turizmde de yeni gelişmeler gerektiren bir durum yarattı. Turizm sektörü, her zorluğa rağmen yaratıcı çözümlerle bu sürece hızla uyum sağladığını gösterdi vezamanla çok daha iyi olacağını düşünüyorum.

Konuşmacıları dikkatle dinlerken aldığım notların bir kısmını paylaştım. Devamı haftaya. Görüşmek üzere…

Toplantıya Kimler Katıldı

Celal Toprak - Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı

Metin Duruk - Friterm Yönetim Kurulu Başkanı

Berk Haciguzeller -Beşiktaş Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Kenan Yavuz - Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu

Nihat Şen - Mimar ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı

Elif Attepe - Güvenilir Ürün Platformu Genel Sekreteri

Ahmet Coşkunaydın - Gazeteci

Nadir Kadakal - Dedeman Bostancı Hotel & Convention ve Park Dedeman Bostancı Otelleri Genel Müdürü

Nilüfer Tuba - TD Tüketici Dostu Dergisi İmtiyaz Sahibi

A. Selim Tuncer - Reklamcı

Serap Girgin Baykal - EGD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

Gündüz Üç - Gazeteci

Aykut Altındağ - Maxi Haber Genel Yayın Yönetmeni

Mahmut Duruk - Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Dr. Burcu Akkaya Telci - Gazeteci

Nurten Sırma - TBM Gıda Komitesi ve Gıda Güvenliği Denetçisi

Esra Hasnalçacı

Aydan Sakbaş

Yasemin Tosun