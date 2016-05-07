Yılmaz Parlar

Enerji tüketimi insanlığın varlığı için bir ön koşuldur. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, süreyi artırmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için tüketim için mevcut enerjinin bulunması her zaman gerekli olmuştur. Medeniyet tarihi, enerjiyi dönüştürmek, yeni kaynaklarına hakim olmak ve nihayetinde enerji tüketimini arttırmak için yeni yöntemlerin buluş tarihidir.

Güneş enerjisine geçiş enerji maliyetlerinde kilitlenen enerji üretiminin en iyi yoludur. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü MIT fizik profesörüne göre; Güneş, dünyanın en bol enerji kaynağıdır ve saniyede 173.000 terawat (trilyon watt) güneş enerjisi üretmektedir. Bu, dünyanın toplam birleşik enerji kullanımının 10.000 katından fazladır ve tekrar tekrar kullanılabilir. Bu enerji tamamen yenilenebilir.

Başkanlığını Celal Toprak’ın yaptığı Ekonomi Gazetecileri Derneği EGD Medya üzerine düşen görevle Güneş enerjisi yatırımına dikkat çekmek farkındalık yaratmak adına, yıllardır sürdürdüğü ısınma kurultayı çalışmaların paralelinde “Enerjini Güneşten Al, Çevreni Temiz Tut” Başlıklı panel gerçekleştirdi.

Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı kapsamında 12 Mart 2020 Perşembe günü İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim kurul Başkanı Celal Toprak üstlendi.

GENSED Güneş Enerjisi Sanayicileri Derneği Başkanı Halil Demirdağ, Shura Enerji Dönüşümü Merkezi/ Enerji Sistem Analisti Hasan Aksoy Ekonomist Dergisi Haber Müdürü Talip Yılmaz, Sabah gazetesi enerji editörü Barış Ergin’in panelist olduğu EGD Kurultayına çok sayıda Enerji örgüt temsilcileri, Fuar Katılımcı firma sahipleri, Akademisyenler ve ekonomi yazarlar katıldılar.

Oldukca Hiperaktif geçen verimli toplantıda, EGD Başkanı Celal Toprak Güneş enerjisinin sera gazı ve CO2 emisyonlarını azaltacağını, temiz çevre için yenilebilir enerji Solar sistemin faydalarını ana maddeler altında sıraladıkdan sonra, her zaman kendi elektriğimizi, yapabileceğimizi, bu da yerel şebekeden enerji satın almak zorunda olmayacağımızı vurguladı. Güneş enerjisi kurmak daha temiz ve teknoloji artıkca daha az maliyetle yatırımların artacağının altını çizdi.

GENSED Başkanı Halil Demirdağ “Güneşe yatırımın çevreye ve cari açığa iyilik olabileceğini dile getirdi. Sabah gazetesi enerji editörü Barış Ergin rakamsal olarak belirdiği çeşitli enerji birimlerin güneş enerjisine olan yatırımın gelindiği noktayı slaytlarla sunumunu gerçekleştirdi

Ekonomist Dergisi Haber Müdürü Talip Yılmaz güneşe yatırımın finansmanı konusunda bilgilerini sundu. Shura Enerji Dönüşümü Merkezi/ Enerji Sistem Analisti Hasan Aksoy Enerji depolama ile ilgili sistemleri hakkında bilgileri paylaştı.

Toplantıda soru cevap kısmında; Antalya’da Şubat 2020’de gerçekleştirilen Enerji Fuarını organize eden ANFAŞ Yönetim Kurul Başkanı Ali Bıdı Almanya örneklemeleri ile katkıda bulundu.

EGD’nin yatırıma dikkat çekmek istediği yenilebilir enerjilerden Solar sistemin ana madde faydalarına göz atdığımızda; Güneş su kirliliğini azatlığını görürüz. Güneşin en büyük çevresel avantajlarından biridir. Güneş enerjisiyle, yerel su kaynakları için neredeyse hiçbir risk yoktur ve bunların çalışması tarım, içme sistemleri ve diğer hayati su ihtiyaçları ile rekabet ederek yerel tedarikleri zorlamaz.

Güneş enerji sonlu kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltır fosil yakıtlar kirli ve tamamen yenilenemez. Bir noktada, basitçe yok olacaklar ya da onları bulma ve çıkarma maliyeti, Nüfusumuz için çok pahalı olacak. Güneşe yönelirsek, azalan kaynakların gerçekliğine karşı korunmanın en iyi yoludur.

Aynı zamanda gezegeni kurtarmak ve değişimi korumak olacakdır. Aslında, aktif olduğu andan itibaren maddi tasarruf sağlarken çevre üzerinde anında ve ölçülebilir bir etkisi olacak

Atmosferi oksijen tüketimi, gaz emisyonları, nem ve partikül madde, hidrosferi su tüketimi, yapay rezervuarların oluşturulması, kirli ve ısıtılmış suyun deşarjı, sıvı atık) ve litosferi fosil yakıtların tüketimi, peyzaj değişiklikleri, toksik emisyonlar etkiler.

Güneş panelleri susuz enerji ya da ekosistem üzerinde olumsuz bir etki yaratır.

Güneş aynı zamanda fosil yakıtlar gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarına bağımlılığımızı azaltmamıza yardımcı olabilir. Her şeyden önce, yenilenemeyen bu enerji kaynakları hava kalitemizi olumsuz yönde etkileyen birçok kirletici yaratır. İkincisi, sonunda tükeneceklerdir. Yenilenebilir enerjiye geçişi ne kadar erken ve tam olarak yaparsak, hem çevre hem de türümüz için daha iyi olur.