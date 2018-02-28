413 dergi, 75 gazete Turkcell Dergilik’te!

Şuan tüm yayıncılığı domine eden uydunun 10 yıl sonra olmayacağını belirten Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, “Gelecekte tüm TV yayınları; ya kabloyla, ya da mobil üzerinden yapılacak. Çünkü fiber kablolarla yapılan iletişim, çok güçlü ve kesintisiz bir yayın sunuyor. Amerika pazarına baktığınızda, her bir GSM operatörünün bir medya kuruluşunu satın aldığını görüyorsunuz. Yakında 5G teknolojisine geçeceğiz ve bu teknolojiyle çok daha net ve hızlı bir yayın elde edeceğiz. Bir süre sonra, tüm datayı 5G üzerinden alacağız. Böyle baktığınızda, GSM operatörleri ile yayıncıların bütünleşeceği bir süreç bizi bekliyor” dedi.



413 dergi ve 75 gazeteyi kullanıcılarına sundukları dijital yayın servisi Dergilik hakkında bilgi veren Barış Zavaroğlu, “500’e yaklaşan yayın ve 70’i aşan ulusal ve yerel gazeteyi kullanıcılarımıza sunduğumuz dijital yayın servisi Dergilik, Türkiye’de yayıncılık sektöründe önemli bir canlanma yarattı ve kullanıcılar uygulama üzerinden 4.5 milyon yayın okudu” dedi. Türkiye’nin en popüler müzik uygulaması fizy’nin ise geçen yıl ilk kez canlı yayınlanan konserlerle birlikte AppStore’da indirilen uygulamalarda ilk sıraya kadar yükseldiğine dikkat çeken Zavaroğlu, fizy üzerinden geçen yıl 2.2 milyar şarkı dinlendiğini belirtti. Turkcell’in TV platformu TV+’ın 6.6 milyon kullanıcı tarafından indirildiğine değinen Barış Zavaroğlu, TV+ ile küçük ekrandan TV izleme süresinin günde 63 dakikaya ulaştığını ve TV+’ın mobil uygulamasıyla pazarda açık ara lider olduklarını söyledi.



Barış Zavaroğlu, şunları kaydetti: “TV+’da, 160 tane yerli ve yabancı kanal bulunuyor. Türk izleyicisi, genelde yerli kanalları izliyor, özellikle dizilerin finallerinde ve futbol maçlarının olduğu günlerde cep telefonundan TV izleme oranları çok artıyor. İzleyici bir paketi satın alırken, belgesel kanalınız var mı diye soruyor, ancak genelde belgesel kanallar izlenmiyor. Türk tüketicisinin cep telefonundan tükettiği datanın yüzde 60’ı videodur. Bunun içinde youtube, tv kanalları ve kişilerin çektiği videolar vs yer alıyor. 2020 yılında cep telefonundan tüketilen datanın yüzde 78’nin video olacağını öngörüyoruz. Özetle artık tüketiciler, mekan bağımsız olarak herhangi bir şeyin videosunu mobilden izlemeyi istiyorlar. Turkcell TV+’ın mobil uygulamasıyla pazarda açık ara lideriz.”